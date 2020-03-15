“داعش” يأمر مقاتليه بوقف عملياتهم في المدن الأوروبية خشية إصابتهم بكورونا

“داعش” يأمر مقاتليه بوقف عملياتهم في المدن الأوروبية خشية إصابتهم بكورونا

دعا تنظيم “داعش” الإرهابي مقاتليه إلى تجنب المدن الأوروبية في الوقت الحالي، خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ووجه التنظيم في أحدث الإصدارات عبر جريدته “النبأ”، تحذيرات لأعضائه من السفر إلى أوروبا التي تعاني من تفشي الفيروس، وذلك من أجل الحفاظ على أرواحهم.

وحث “داعش” عناصره على الابتعاد عن “أرض الوباء” لتقليل خطر التعرض للمرض القاتل الذي وصفه بـ”الطاعون”، قائلا إن “الأصحاء لا يجب أن يدخلوا أرض الوباء، ولا يخرج المصابون منه”.

كما حث التنظيم أنصاره على غسل أيديهم وتغطية أفواههم عند التثاؤب والعطس لمنع انتشاره.

وذكر أن “الأمراض لا تعدي بذاتها ولكن بأمر الله وقدره”، معتبرا أن الفيروس “عذاب أرسله الله لمن شاء”.

المصدر: وسائل إعلام بريطاينة