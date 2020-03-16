يبلغ من العمر 21 عاما… وفاة مدرب كرة قدم إسباني بفيروس كورونا

توفي المدرب الإسباني لكرة القدم، فرانسيسكو غارسيا، اليوم الاثنين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

غارسيا البالغ من العمر 21 عاما، كان يعمل مدربا لفريق شباب أتلتيكو بوتادا ألتا بمدينة ملقا.

وكان المدرب الإسباني يعاني من سرطان الدم مع إصابته بعدوى فيروس كورونا.

[#RIP🙏] Le jeune entraîneur l’Atlético Portada Alta, Francisco Garcia (21 ans) est décédé du Coronavirus. Il souffrait par ailleurs d’une autre pathologie. (@marca)

🔗 https://t.co/taUuGXpyhw pic.twitter.com/FS1SwRJ6Yu — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) March 16, 2020

ونوهت أن غارسيا هو الضحية الخامسة للوباء في منطقة ملقا، موضحة أنه الأصغر سنا من بين الآخرين الذين هم في السبعينيات والثمانينيات.

ونعى الحساب الرسمي لفريق ملقا لكرة القدم على موقع “تويتر” المدرب الشاب.

وقررت السلطات الإسبانية، في وقت سابق، تعليق جميع الأحداث والأنشطة الرياضية، في محاولة لحماية اللاعبين والحد من تفشي الفيروس.

Desde el Club queremos trasladar al @AtlPortadaAlta nuestro más sentido pésame por la pérdida de uno de sus técnicos, Francisco García, así como mandar un cálido abrazo a sus familiares y amigos. Entre todos debemos frenar al #COVIDー19. DEP — Málaga CF (@MalagaCF) March 16, 2020

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الاثنين، تسجل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، وارتفاع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 297.

وتشهد إسبانيا ارتفاعا سريعا بعدد الإصابات المسجلة، فقد أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، أمس الأحد، تسجيل ألفي إصابة بفيروس كورونا وأكثر من مئة حالة وفاة خلال الـ24 الساعة الماضية، وهذه كانت أعلى زيادة في الحالات الجديدة داخل البلد.

وبحسب موقع “worldometers”، فقد ارتفعت حصيلة الإصابات، بعد انتهاء بيان وزارة الصحة اليوم إلى 8794، وبلغت حصيلة الوفيات نحو 297، فيما بلغ الناجون 517 شخصا.