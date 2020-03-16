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يبلغ من العمر 21 عاما... وفاة مدرب كرة قدم إسباني بفيروس كورونا

يبلغ من العمر 21 عاما… وفاة مدرب كرة قدم إسباني بفيروس كورونا

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يبلغ من العمر 21 عاما… وفاة مدرب كرة قدم إسباني بفيروس كورونا

توفي المدرب الإسباني لكرة القدم، فرانسيسكو غارسيا، اليوم الاثنين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

غارسيا البالغ من العمر 21 عاما، كان يعمل مدربا لفريق شباب أتلتيكو بوتادا ألتا بمدينة ملقا.

وكان المدرب الإسباني يعاني من سرطان الدم مع إصابته بعدوى فيروس كورونا.

ونوهت أن غارسيا هو الضحية الخامسة للوباء في منطقة ملقا، موضحة أنه الأصغر سنا من بين الآخرين الذين هم في السبعينيات والثمانينيات.

ونعى الحساب الرسمي لفريق ملقا لكرة القدم على موقع “تويتر” المدرب الشاب.

وقررت السلطات الإسبانية، في وقت سابق، تعليق جميع الأحداث والأنشطة الرياضية، في محاولة لحماية اللاعبين والحد من تفشي الفيروس.

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الاثنين، تسجل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، وارتفاع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 297.

وتشهد إسبانيا ارتفاعا سريعا بعدد الإصابات المسجلة، فقد أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، أمس الأحد، تسجيل ألفي إصابة بفيروس كورونا وأكثر من مئة حالة وفاة خلال الـ24 الساعة الماضية، وهذه كانت أعلى زيادة في الحالات الجديدة داخل البلد.

وبحسب موقع “worldometers”، فقد ارتفعت حصيلة الإصابات، بعد انتهاء بيان وزارة الصحة اليوم إلى 8794، وبلغت حصيلة الوفيات نحو 297، فيما بلغ الناجون 517 شخصا.

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وكالة أوقات الشام الاخبارية
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