كشف تفاصيل جريمة قتل غامضة في اللاذقية السورية

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية حول وجود جثة عائدة لشخص يدعى ( شحادة. ق ) وجد مقتولاً ضمن منزله، والجثة مصابة بحوالي عشرين طعنة في كافة أنحاء جسده، والفاعل مجهول والجريمة يكتنفها الغموض التام ولا يوجد ما يشير إلى مرتكبها.

ومن خلال البحث والتحري عن الفاعل اشتبه فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بشخص يعمل عند أحد تجار سوق الهال بالحفة وتوجد بينه وبين المغدور علاقة تجارية حيث كان المغدور يبيع محصوله من الحمضيات لديه، تم إلقاء القبض عليه وتبين يدعى (أحمد. ع)، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على قتل المغدور (شحادة)،عن طريق طعنه بموس كباس أثناء محاولته سرقة منزله بعد خلع باب منزله كما اعترف بإقدامه منذ شهرين على سرقة مبلغ / 2.300.000/ مليونين وثلاثمائة ألف ليرة سورية من نفس منزل المغدور بطريقة الخلع والكسر، وقيامه بإيداع المبلغ المسروق لدى أحد المصارف بإسمه واسم والدته .

تم مصادرة أداة الجريمة وإيصالات المصرف المذكور، وسيتم تقديم القاتل مع المصادرات إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

وزارة الداخلية السورية