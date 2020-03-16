الثلاثاء , مارس 17 2020

البنتاغون يعلن الحجر على وزير الدفاع ونائبه بسبب كورونا

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البنتاغون يعلن الحجر على وزير الدفاع ونائبه بسبب كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الاثنين، عن وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ونائبه دیفید نوركویست، قيد الحجر الصحي بسبب الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا.

وقال البنتاغون إن هذا الإجراء جاء بعد إصابة 18 موظفا بفيروس كورونا حتى اليوم من موظفي الوزارة.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” أفادت اليوم، بأن الولايات المتحدة أجرت أول اختبار للقاح فيروس كورونا المستجد.

وذكرت أن العلماء في معهد “كايزر للبحوث الصحية” في مدينة سياتل الأمريكية بدؤوا دراسة في مرحلتها الأولى مادتها لقاح مضاد لـ”COVID-19″، تم تطويره في وقت قياسي بعد تفشي الفيروس في العالم.

المصدر: رويترز

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