سوريا.. فحوص مخبرية لـ103 حالات مشتبه بإصابتها بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في سوريا الاثنين، إجراء فحوص مخبرية لـ103 أشخاص اشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدة أن النتائج جاءت جميعها سلبية.

وأعلنت وزارة الصحة السورية أن المخبر المرجعي في الوزارة، الخاص بالكشف عن فيروس كورونا أجرى التحاليل لـ103 عينات لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا حتى اليوم، ولا توجد إصابة بالفيروس مثبتة حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مدير المخابر العامة بوزارة الصحة الدكتور شبل خوري قوله، إنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية إجراء تحاليل لأكثر من 30 عينة من إجمالي العينات المعلن عنها، أتت من مختلف المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الصحية بعد رفع الطاقة الاستيعابية للمخبر ليتمكن من إجراء اختبار لـ30 إلى 40 عينة يوميا بالتوازي مع زيادة المستلزمات والكوادر الفنية المؤهلة.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوما يقضي بتأجيل انتخابات مجلس الشعب “البرلمان”، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، من 20 أبريل إلى 20 مايو المقبل.

كذلك، أصدر المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية واتحاد علماء بلاد الشام فتوى بتعليق صلاة الجمعة وخطبتها وصلاة الجماعة في مساجد سوريا حتى السبت 4 أبريل القادم.

المصدر: سانا