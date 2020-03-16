مسلحون يفجرون جسراً على الـM4 لمنع الدوريات المشتركة

فجّرت الفصائل المسلحة ليلة أمس إحدى الجسور الواقعة على الطريق الدولي حلب – اللاذقية “M4″، في حين غرز مسلحون مسامير على طول الطريق لإعاقة تقدم الآليات العسكرية، ضمن الدوريات المشتركة الروسية _التركية، بحسب “المرصد السوري” المعارض.

وأضاف “المرصد”، أن مسلحين من الفصائل شاركوا يوم الأحد مع المدنيين في حرق الإطارات وقطع الطرقات عند أطراف بلدة النيرب بريف إدلب الجنوبي الشرقي، لمنع مرور الدورية المشتركة الروسية _التركية.

وفي ذات السياق أعلن أحد المقربين من”جبهة النصرة” الإرهابية (هيئة تحرير الشام) سابقا، عن مكافئة بمبلغ مالي كبير في حال قتل إعلاميي الوكالات الروسية الذين كانوا يرافقون الدورية يوم الأحد.

كما ذكر “المرصد المعارض” أن “الهيئة” و”حكومة الإنقاذ” التابعة لها مولت المعتصمين بتكاليف النقل من المدن والقرى والبلدات للوصول إلى الطريق الدولي حلب _اللاذقية، كما تكفلت بالخيم وتوزيع المشروبات والطعام على بعض المتظاهرين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق “M4” في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، بسبب استفزازات من قبل تشكيلات إرهابية.

وأوضحت الوزارة أن المسار “تم اختصاره بسبب استفزازات مخططة من قبل عصابات مسلحة متطرفة غير خاضعة لتركيا”.

وكانت وقعت روسيا وتركيا، الجمعة الماضي، وبعد مفاوضات عسكرية بينهما في أنقرة، على اتفاق حول تفاصيل تنفيذ الخطة، وقالت موسكو إنه سيسمح بتطبيق كل القرارات المنسقة بين الطرفين حول إدلب.