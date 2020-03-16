سوريا تبقي رحلاتها الجوية إلى القاهرة وموسكو والخرطوم

تواصل الحكومة السورية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول كورونا إلى البلاد، وفيما أوقفت رحلات المؤسسة السورية للطيران إلى عدد من العواصم، أبقتها إلى كل من القاهرة وموسكو والخرطوم.

ونقل موقع “الوطن أون لاين” عن وزير النقل السوري علي حمود، أن مؤسسة الخطوط الجوية السورية، ستبقي على رحلاتها المخططة إلى موسكو والقاهرة والخرطوم في الوقت الحالي، بعد أن توقفت الرحلات إلى الدوحة والبحرين والكويت والأردن.

وبين الوزير السوري أنه تم تسيير ثلاث رحلات إضافية إلى الشارقة، رحلتين أمس الأحد، ورحلة إضافية اليوم الاثنين، وهناك اتصالات لمعرفة إن كان بالإمكان تسيير رحلات يوم غد الثلاثاء إلى أبو ظبي، كونه آخر موعد للتشغيل من وإلى الإمارات.

وأشار حمود إلى إجراءات دقيقة تتبعها الوزارة لمواجهة وصول كورونا إلى سوريا حيث يتم فحص الركاب كافة عند المغادرة وعند الوصول، كما يجري تعقيم الصالات في المطارات السورية جميعها وكذلك تعقيم الطائرات بعد كل رحلة.

وأكد الوزير حمود أن الإجراءات في المطارات صارمة جداً لمنع تفشي الفيروس من خلال المسافرين، وجرى تجهيز طابق كامل في فندق المطار ليكون مكاناً لحجر موظفي السورية عند عودتهم من الرحلات.