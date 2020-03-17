أجنحة الشام للطيران تجري تعديلاً على جدول رحلاتها.. تعرفوا عليه؟

أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران إجراء تعديل على جدول رحلاتها استناداً إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وذكرت الشركة في بيان حصل موقع “بزنس2بزنس” على نسخة منه، أنه تم إلغاء رحلات “بغداد-النجف-البصرة” و “طهران” و”الشارقة-بيروت-الكويت-أربيل” مشيرة إلى أن الرحلات المجدولة لديها التي لم يطرأ عليها تغيير هي “موسكو-يريفان-الخرطوم”.

ولفتت الشركة في بيانها إلى أنه في ظل الظروف الاستثنائية باستطاعة جميع المسافرين الراغبين إلغاء تذاكرهم على متن رحلاتها دون اقتطاع أي غرامة مشيرة إلى أنها جاهزة للرد على أي تساؤلات من خلال مكاتبها ومركز الاتصال على الرقم 0119211 ومواقع التواصل الاجتماعي.

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