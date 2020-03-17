كمامات غير نظامية.. وأسعارها ارتفعت من 50 لأكثر من 1000 ليرة

في جولة على الأسواق، لوحظ ارتفاع في أسعار بعض السلع والمواد الغذائية بالإضافة إلى ارتفاع في أسعار بعض المواد الطبية في الصيدليات وخاصة الكمامات والمواد المعقمة والمطهرة، مع انتشار لكمامات مصنعة في ورش للخياطة وهي غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية ولا تراعي شروط السلامة الصحية، لكنها تشبه الكمامات الطبية من حيث الشكل.

وقد أوضح عدد من الصيادلة أن الكمامات غير المطابقة للمواصفات تنتشر بكثافة وتباع بأسعار مساوية لأسعار الكمامات النظامية، التي ارتفعت أسعارها من 50 ليرة سورية إلى أكثر من 500 ليرة سورية، وفي بعض الأنواع يصل السعر لأكثر من ألف ليرة، وتحدث أحد الصيادلة أن الكمامات غير المطابقة للمواصفات تصنع في ورش خياطة باستعمال بعض أنواع الشاش والأقمشة البيضاء وتصنيعها بما يشابه الكمامة الأصلية، وذلك نتيجة ازدياد الطلب عليها، مع تداول أخبار عن تهريبها إلى لبنان نتيجة ازدياد الطلب على الكمامات في لبنان.

وبالنسبة للمعقمات والمطهرات فقد ارتفعت أسعارها أيضاً بشكل كبير، فعبوة الكحول سعة 60 ملم كانت تباع بسعر 100 ليرة سورية وأصبحت تباع بـ600 ليرة سورية، وقد أوضح أحد الصيادلة أن رفع الأسعار تم من شركات الأدوية والموزعين حيث أصبح سعر الجملة لعبوة 60 ملم من الكحول بـ540 ليرة سورية على الصيدلية.

الوطن