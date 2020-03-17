كلية الحقوق بجامعة دمشق تتراجع وتمنع ظهور أي أستاذ جامعي عبر “البث المباشر”

بعد أن اتخذت كلية الحقوق في جامعة دمشق الخطوة الأولى في بث محاضراتها عن بُعد، إثر العطلة التي أقرتها الحكومة السورية كإجراء احترازي ضد فيروس “كورونا”، أعلنت الكلية اليوم الاثنين منع ظهور أي أستاذ جامعي بشكل مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبين عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق هيثم الطاس، لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أنه “صدرت تعليمات بمنع ظهور أي استاذ جامعي ضمن الكلية بشكل البث المباشر فيما يخص شرح المحاضرات”.

وعلل الطاس ذلك بأنه “حفاظاً على مكانة الأستاذ الجامعي لتلافي تعرضه لأية تعليقات مسيئة بحقه وخاصة أن من ضمن التعليقات أشخاص خارج القطر أو من غير طلاب الكلية”.

وأكد الطاس أنه “سيتم تسجيل المحاضرات وبثها بالصوت فقط مع نشرها الكترونياً مع استمرار الآلية المتبعة بخصوص نشر المحاضرات على موقع الكلية لخدمة الطلاب خلال فترة العطلة المقررة”.

واعترض البث المباشر لكلية الحقوق، العديد من التعليقات المسيئة من قبل عدد من الطلبة، مما دفع عمادة الكلية إلى إصدار كتاب أكدت فيه “محاسبة أصحاب التعليقات المسيئة ممن يتم ضبطهم، على أن يتم إحالتهم الى المجالس الجامعية المختصة تمهيداً لإصدار بحقهم العقوبات المناسبة”.

الجدير بالذكر أن الحكومة السورية أقرت عطلة في مختلف القطاعات، تشمل المدارس والجامعات، بدءاً من 13 آذار حتى 2 نيسان المقبل، كإجراء احترازي ضد فيروس “كورونا”

تلفزيون الخبر