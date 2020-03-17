أنباء عن تحرير ضابط مختطف لدى الإرهابيين بريف حلب

ترددت أنباء أمس عن تمكن الجيش العربي السوري من تحرير ضابط كان مختطفاً لدى تنظيمات إرهابية موالية للاحتلال التركي في ريف حلب الشرقي.

وذكرت ميليشيا «جبهة أنصار الدين» الموالية للاحتلال التركي في بيان نقله موقع «بلدي نيوز» الداعم للإرهابيين، أنها أجرت «عملية تبادل جديدة» مع قوات الجيش العربي السوري، تم بموجبها خروج مسلح يتبع لها كان موقوفاً لدى الجيش مقابل الإفراج عن نقيب في الجيش العربي السوري تم اختطافه خلال معركة مطار كشيش بريف إدلب قبل 7 سنوات.

وأشارت مصادر إعلامية معارضة أخرى إلى أن عملية التبادل جرت عند معبر أبو الزندين قرب مدينة الباب شمال شرق حلب، المحتلة من قبل النظام التركي.

وأشار «بلدي نيوز» إلى أنه وفي وقت سابق، جرت عملية تبادل في معبر أبو الزندين قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي، تم بموجبها إطلاق سراح عنصرين من قوات الجيش العربي السوري وجثة عنصر شهيد.

مواقع إلكترونية معارضة أخرى نقلت عما سمته منسق العملية المدعو علاء الدين أيوب الملقب بـ«الفاروق أبو بكر» أن التبادل جاء بعد أشهر من المفاوضات مع الجيش العربي السوري.