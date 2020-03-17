قطع طريق إم 4 في إدلب بساتر ترابي ضخم.. شاهد!

سجلت وكالة فرانس برس لقطات جوية تظهر حاجزا هائلا أقيم على طريق إم 4 الدولي بالقرب من بلدة النيرب في ريف إدلب.

وحسب الوكالة فإن خندقا عملاقا تم حفره عبر الطريق الذي يربط سراقب باللاذقية بعد أقل من يوم على انطلاق الدوريات الروسية التركية المشتركة في طريق إم4 بموجب الاتفاق التركي الروسي المبرم في أوائل الشهر الحالي.

يأتي هذا بعد رفض ميليشات إرهابية مسلحة تتزعمها جبهة النصرة الإرهابية, لإتفاق الهدنة الذي جرى التوافق عليه في مطلع هذا الشهر بموسكو, فيما يتسائل مراقبون حول الموقف التركي من رفض هذه المجموعات المسلحة للإتفاق الذي تم إبرامه مع روسيا.

المصدر: AFP