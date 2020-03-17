الأربعاء , مارس 18 2020
مسؤول قطري يهرب من الاستوديو بسبب عطسة.. شاهد!

مسؤول قطري يهرب من الاستوديو بسبب عطسة.. شاهد!

‏9 دقائق مضت الاخبار 65 زيارة

مسؤول قطري يهرب من الاستوديو بسبب عطسة.. شاهد!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهروب مسؤول بوزارة الصحة القطرية من الاستوديو بمجرد أن عطس مقدم برنامج المجهر، المذاع على قناة الريان القطرية أمامه على الهواء.

وأظهر مقطع الفيديو عبد اللطيف الخال رئيس اللجنة الاستراتيجية لمكافحة فيروس كورونا وهو يتحدث عن كورونا، ثم عطس المذيع فجأة، فارتجف المسؤول وقام مسرعًا خوفًا من التقاط عدوى كورونا.

الجدير بالذكر أن حلقة البرنامج كانت مخصصة للكشف عن أعراض فيروس كورونا الجديد وكيفية الوقاية منه.

يذكر أن عدد كبير من الدول قد أعلنت عن إغلاق حدودها لمواجهة هذا الفيروس الذي غير وجه العالم كما نعرفه.

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وكالة أوقات الشام الاخبارية
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