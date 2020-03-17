مسؤول قطري يهرب من الاستوديو بسبب عطسة.. شاهد!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهروب مسؤول بوزارة الصحة القطرية من الاستوديو بمجرد أن عطس مقدم برنامج المجهر، المذاع على قناة الريان القطرية أمامه على الهواء.

وأظهر مقطع الفيديو عبد اللطيف الخال رئيس اللجنة الاستراتيجية لمكافحة فيروس كورونا وهو يتحدث عن كورونا، ثم عطس المذيع فجأة، فارتجف المسؤول وقام مسرعًا خوفًا من التقاط عدوى كورونا.

مسؤول في الصحة في قطر هرب من استديو التلفزيون بمجرد ما عطس المذيع… مع انتشار #فيروس_كورونا و #كورونا_vs_انفلونزا_الطيور يا ابناء قبائلنا في قطر #خليك_في_البيت لأن نظام تميم يكذب في عدد المصابين كما تفعل إيران وتركيا.#امجد_طه pic.twitter.com/z7g5fIqPPH — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) March 17, 2020

الجدير بالذكر أن حلقة البرنامج كانت مخصصة للكشف عن أعراض فيروس كورونا الجديد وكيفية الوقاية منه.

يذكر أن عدد كبير من الدول قد أعلنت عن إغلاق حدودها لمواجهة هذا الفيروس الذي غير وجه العالم كما نعرفه.