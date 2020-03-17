سوريا.. تأجيل السوق لخدمة العلم كإجراء وقائي من كورونا

أعلنت “مديرية التجنيد العامة” تأجيل السَوق واستلام دفاتر خدمة العلم للمكلفين حتى تاريخ 22 نيسان، وذلك في إطار الإجراء الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد العقيد في المديرية، علي بلال، في حديثه مع “إذاعة شام إف إم”، أنه لن تكون هناك أي تبعات قانونية بحق المكلفين الجاهزين للسوق أو الأشخاض الذين أتموا الثامنة عشر من عمرهم جراء التأخر عن استلام دفاتر خدمة العلم، ولن يعتبروا متخلفين.

وأوضح بلال أنه يمكن لذوي المكلفين الموجودين في دول انتشار فيروس كورونا مثل العراق والصين وإيران، التوجه إلى شعب التجنيد مباشرة وإتمام معاملاتهم، دون حاجة المكلفين لمراجعة السفارة.

وأصدرت “محافظة دمشق” اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بإغلاق الأندية الرياضية وصالات الألعاب ومقاهي الانترنيت، وكافة صالات السينما والمسارح الخاصة والعامة، وجميع صالات الافراح والمناسبات والعزاء وجميع صالات الفعاليات الاجتماعية.

وبدأت الحكومة يوم الجمعة، جملة من الإجراءات تحسباً من انتشار فيروس كورونا، حيث علّقت دوام الجامعات والمدارس والمعاهد، وخفضت عدد العاملين وساعات الدوام.

ومنذ يوم الجمعة، تتوالى القرارات الحكومية في تفاصيل مختلفة وقطاعات متعددة، في محاولة لتفادي الفيروس.

الاقتصادي