أوجاع الحنجرة و التهاب اللوزتين : وصفة تشفيهما في 4 ساعات فقط !

كان أجدادنا يمتلكون خبرة واسعة في علاج أمراض مختلفة مثل التهاب اللوزتين ولديهم وصفات فعالة لشفائها. نقل العديد من الأشخاص هذه الوصفات من جيل لآخر حتى وصلت إلينا أخيراً.

لأنه، أولاً، كل ما هو جيد ومفيد، لا يمكن نسيانه. هنا نعرض عليكم وصفة فعالة جداً لعلاج أوجاع الحنجرة والتهاب اللوزتين، وهذا يضمن شفاءً سريعاً وسهلاً في 4 ساعات فقط !

شراب لأوجاع الحنجرة والتهاب اللوزتين

الوصفة

اسكبوا 200 ملل من الماء على 80غ من بذور الكراوية المطحونة واجعلوها تغلي في خلال 15 دقيقة.

ستحصلون على كتلة مطاطية وسميكة، شبيهة بثفل القهوة.

صفوها وأضيفوا 50 ملل من الماء ودعوها تغلي من جديد.

أبعدوها عن النار وأضيفوا ملعقة كبيرة من خل التفاح.

دواؤكم جاهز !

كيف تتناولون هذا الشراب

اشربوا ملعقة كبيرة من هذا العلاج كل 30 دقيقة.

بعد ساعتين فقط، سيبدأ الألم في الحنجرة بالاختفاء وستكونون قادرين على الابتلاع بسهولة.

بعد 4 ساعات يمكنكم أن توقفوا العلاج.

تستطيعون أن تشربوا من هذه الوصفة لمدة طويلة في الحالات الأكثر خطورة.

يُنصح بهذا الشراب لكل الذين يصابون غالباً بالرشح والزكام والنزلات البردية وأوجاع الحنجرة والتهاب اللوزتين