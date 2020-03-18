هل من مشروباتٍ فعّالة لمقاومة فيروس كورونا؟

يعتبر فيروس كورونا المستجدّ (COVID-19) نوعاً جديداً من الفيروسات وقد تمّ اكتشافه في شهر كانون الأول من العام 2019، في مدينة ووهان الصينية. وقد صنّفت منظمة الصحة العالمية هذه المنطقة بأنها بؤرة هذا الوباء العالمي قبل انتقال هذا التصنيف مؤخراً إلى المنطقة الأوروبية. تشمل العلامات الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبات التنفس. في الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت. ولكن، وعلى الرغم من أنه لا يوجد لغاية الآن علاجاً شافياً من فيروس كورونا المستجدّ، إلّا انه بإمكانكم شرب بعض المشروبات لتقوية جهازكم المناعي والتقليل من شدّة الاعراض.

عصير الليمون والجزر

إن عصير الليمون والجزر يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين C، والذي بدوره يوفر الكثير من مضادات الأكسدة وخصائص أخرى تحمي الخلايا في الجسم من المواد التي تضر به. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين C إلى تأخر التئام الجروح وعدم القدرة على محاربة الالتهابات بشكل صحيح وضعف الاستجابة المناعية.

شاي الليمون والزنجبيل الساخن

يمتلئ الليمون والزنجبيل بمضادات الأكسدة والفيتامينات، لذا فإن شرب كوب كل يوم يمكن أن يكون مفيداً لجهاز المناعة لمقاومة فيروس كورونا. يمكن أن يساعد الزنجبيل أيضاً على تنشيط الدورة الدموية ويمكن أن يساعد الليمون في تخفيف الالتهاب. للحصول على فوائد إضافية، يمكنك رش بعض القرفة في الأعلى لأن ذلك يمكن أن يبطئ أي بكتيريا في نظامكم ويمنعها من التكاثر بسرعة.

عصير اللفت والبروكلي والسبانخ

إذا كنتم لا تحبون تناول الخضار، فقد لا يبدو هذا العصير لذيذاً بالنسبة لكم، ولكن يجدر تجربته لأنه مفيد جداً لجهاز المناعة. هذه الخضروات غنية بالفيتامينات A، K وC (من بين الفيتامينات الأخرى) والكالسيوم والنحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم. وهذه الفيتامينات سوف تساعد على تعزيز جهازكم المناعي وتساعدكم على مقاومة فيروس كورونا.

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