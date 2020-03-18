فضيحة تدفع ملك اسبانيا للتخلي عن الميراث.. قدّم 66 مليون دولار لحبيبته

يعيش الملك السابق لإسبانيا ووالد الملك الحالي فيليبي، خوان كارلوس، أزمة كبرى بعدما كشفت حبيبته السابقة بعض الأسرار عنه.

ونقلت صحيفة Le Monde الفرنسية عن كورينا لارسن قولها إنه مارس عليها الضغوط وهددها لكي تلتزم الصمت وتخفي أسراره.

وأشار موقع Gala الفرنسي إلى أن محكمة في جنيف “فجرت قنبلة حين أعلنت أن الملك السابق تلقى مبلغاً مالياً بقيمة 100 مليون دولار وقدّم 66 مليوناً لحبيبته. ولفت إلى أن تحقيقاً فتح في هذا السياق حيث وجهت له تهمة الفساد”.

وبناء على ذلك أعلن الملك الاسباني فيليبي في بيان صادر عن القصر الملكي صدر في 15 آذار الجاري قطع العلاقات المالية مع والده.

ولفت إلى أنه يتخلى عن الميراث مع الإشارة إلى أن الوالد لن يتقاضى بعد ذلك راتبه السنوي الذي يبلغ 194 ألفاً و232 يورو.

يذكر أن علاقة نشأت بين خوان كارلوس والفتاة لمدة 8 سنوات وأنه شوهد برفقتها في العام 2012 في بوتسوانا ما أطلق الكثير من الأقاويل والشائعات.