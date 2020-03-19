هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا المستجد عبر الحيوانات الأليفة؟

مع انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، وبعد ان انتشرت معلومة حول انتقاله للمرة الاولى من الخفافيش الى الانسان في الصين، بدأ العديد بالتساؤل عن امكانية انتقال هذا الفيروس من خلال الحيوانات الأليفة، خصوصاً وان هذه الاخيرة تعيش باستمرار في المنازل وبين الاشخاص، على غرار الهررة والكلاب والعصافير وغيرها. لذا موقع صحتي خصص اليوم هذا الموضوع لالقاء الضوء على امكانية انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الحيوانات الأليفة.

هل يمكن انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الحيوانات؟

ذكرت منظمة الصحة العالمية ان ما من تاكيد حتى الساعة على عدم انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الحيوانات، خصوصاً وأن هذا النوع من الفيروسات، اي الفيروسات التاجية، يمكن ان يصيب الحيوان تماماً كما الإنسان. وقد برز في السنوات الماضية انتقال فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (SARS-CoV) من خلال قط الباد، في حين انتقل فيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) عبر الجمل العربي. لذا فإن فرضية انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الحيوانات قد تكون محتملة، ولكنها غير مؤكدة حتى الساعة.

كما أفادت الوكالة الصحية الفرنسية بأن احتمال انتقال فيروس كورونا المستجد من الحيوانات الأليفة هو امر غير مؤكد، كما استبعدت امكانية حصوله بعد ان قامت بدراسة مخبرية طارئة حول هذا الموضوع، مع انتشار معلومات حول اصابة كلب في الصين بفيروس كورونا المستجد في نهاية شباط الفائت، نتيجة إصابة صاحبه بهذا الفيروس. وفي الدراسة التي اجرتها الوكالة الصحية الفرنسية، تبيّن ان ما من إثبات علميّ لانتقال هذا الفيروس عبر الحيوانات حتى الساعة، مستبعدة أيضاً احتمال انتقال الفيروس من الإنسان إلى الحيوان، على الرغم من أنه انتقل من الخفافيش الى الانسان، ولكنه تحوّل عند انتقاله الى حالة مرضية مختلفة.

ما هي التدابير الوقائية في هذه الحالة؟

قد لا يملك العديد من الاشخاص الحيوانات الأليفة في المنزل، ولكن يقصد الكثيرون حدائق الحيوانات أو المحال المخصصة لبيعها، ما يجعلهم معرّضين أكثر من سواهم لهذه المخاطر، لذا في هذه الفترة، يفضل تجنّب التوجه الىى هذه الاماكن، والابتعاد عن الحيوانات التي تعيش في الطرقات.

كما يجب ايضاً تجنب الاحتكاك المباشر بأي حيوان، او الاماكن والاسطح التي يسير عليها الحيوان أو يجلس فيها. وفي حال وجود حيوان أليف في المنزل، فمن المفضل اخضاعه للفحوصات الضرورية، وتنظيفه باستمراره واعطائه اللقاحات الضرورية له، مع الحرص على تعقيم المنزل والمكان المخصص للحيوان بانتظام، تجنباً لأي احتمال في انتقال فيروس كورونا المستجد.