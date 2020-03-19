إلى ماذا تشير البقع البيضاء على الأظافر؟

نهتم غالباً بجمال اظافرنا وترتيبها لأنها تشكل جزءاً لا يتجزأ من الطلة الجميلة، ولكن الحقيقة هي أن الأظافر من شأنها أن تخبرنا الكثير عن صحة أجسامنا، فهي تتأثر بشكل مباشر بكل ما يحدث في الجسم من مستجدات. فما هي الأسباب التي تؤدي إلى ظهور البقع البيضاء على الأظافر، وما هي دلالات هذه البقع بالنسبة إلى صحة الجسد؟

1- الإصابة بالكدمات والفطريات: يمكن أن نلاحظ وجود بقعة بيضاء على الظفر إذا تعرّض هذا الأخير إلى ضربة قوية أثناء الحركة أو تقوّس الظفر بسبب اصطدامه بالحواف الصلبة أو الأسطح القاسية. وفي هذه الحالة، من الممكن أن لا تظهر البقع في الحال عند تعرّض الظفر إلى الكدمات، بل إنها يمكن أن تظهر بعد فترة لتشير إلى وجود صعوبة وبطء في نمو الظفر. ومن ناحية أخرى، فإن انتقال عدوى الفطريات إلى الأظافر من شأنها أيضاً أن تسبب بظهور البقع البيضاء عليها.

2- فقر الدم ونقص المعادن: إن الضعف العام في الجسم الذي ينتج عن الإصابة بفقر الدم بسبب نقص معدن الحديد تظهر تأثيراته على الجسم ككل على شكل تعب وإرهاق وغثيان وغير ذلك، كما أن فقر الدم يسبب أيضاً ظهور البقع البيضاء على الأظافر. كما أن نقص بعض أنواع المعادن الأساسية في الجسم من شأنه أن يؤدي إلى ظهور البقع البيضاء على الأظافر، ومن أهم أنواع هذه المعادن نذكر الكالسيوم والزنك.

3- الإصابة ببعض الأمراض: مثل مشاكل القلب والشرايين، إضافة إلى الفشل الكلوي والخلل في عمل الكبد، إلى جانب الإصابة بالإلتهاب الرئوي. ونذكر أيضاً الأمراض الجلدية مثل الصدفية والإكزيما، كلها أنواع أمراض تؤدي إلى ظهور البقع البيضاء على الأظافر. ونشير أيضاً إلى أن فرط نشاط الغدة الدرقية الذي يؤدي إلى حدوث خلل في هرمونات هذه الغدة، وهذا الخلل يظهر من خلال العديد من الأعراض ومنها البقع البيضاء على الأظافر.