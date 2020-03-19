8 نصائح لإنقاص الوزن قد لا تعرفها

نشر موقع “هيلث لاين” المعني بالأخبار العلمية، 8 نصائح قد لا تكون معروفة لغالبية الناس، تساعد على إنقاص الوزن.

وبحسب الموقع، فإن الالتزام بالنصائح الثماني هذه، سيساعد بشكل كبير على إنجاح خطة إنقاص الوزن لمن يرغب في ذلك.

والنصائح الثماني كالتالي:

تناول الفطور يوميا

ينصح الموقع بتناول وجبة الإفطار يوميا، حتى لو لم تكن في حالة جوع، على أن تكون الوجبة تحتوي على كمية من البروتينات.

العصير المطهّر للجسم

ينصح الموقع بشرب العصائر التي تطهّر الجسم، على غرار عصير الليمون، الذي قد يساهم في إنقاص الوزن بنحو 5 كيلوغرامات أسبوعيا.

لا تفقد وزنك بسرعة

بحسب الموقع، فإنه من الخاطئ أن يقوم الإنسان بإنقاص وزنه بشكل متسارع، مشيرا إلى أن هذا النقص السريع يكون تعويضه سريعا أيضا.

عدم قياس الوزن يوميا

وينقل الموقع عن دراسات تشير إلى أن قياس الوزن يوميّا، قد يصيب بالإحباط عند عدم رؤية تناقص ملحوظ بالوزن، ومن ثم يتم قتل الرغبة في السير بهذا المشروع.

الدهون

ينصح الموقع بالراغبين في إنقاص وزنهم من مدمني الطعام الذي يحتوي على الدهون، عدم قطع ذلك بشكل نهائي.

ويشير إلى أن جوز الهند والأفوكادو على سبيل المثال، تحتوي على كمية من الدهون الصحية، ومن ثم ينصح بتناولها للمساعدة في خسارة الوزن، وتحسين الأنسولين داخل الجسم.

وجبة كل ساعتين

ينصح الموقع ببتناول الطعام بوجبة كل ساعتين إلى ثلاث، مع التشديد بأن يكون حجم الوجبة صغيرا.

وشدد الموقع على ضرورة احتواء هذه الوجبات على الخضروات الطازجة.

السعرات الحرارية

ينصح الموقع من يتناول 100 سعرة حرارية يوميا على الأقل، أن يتناولها من الفواكه والخضروات المفيدة، بدلا من البطاطا المقلية وما إلى ذلك.

تدريب عضلة القلب

يشير التقرير إلى أن من الوسائل التي تساعد في إنقاص الوزن بطرق سليمة، المحافظة على عضلة القلب، عن طريق التغذية السليمة والتمارين الرياضيّة.