مستثمر فندق مطار دمشق الدولي يعرض استخدامه للحجر الصحي

مستثمر فندق مطار دمشق الدولي يضعه بتصرف وزارة الصحة للحجر الصحي

أعلن مستثمر “فندق مطار دمشق الدولي” رضوان المصري، عن وضع الفندق في خدمة “وزارة الصحة” لاستخدامه في الحجز الصحي بدلاً من مركز الدوير بريف دمشق.

ووفقاً لما نشره المستثمر على صفحته في “فيسبوك” واطلع عليه “الاقتصادي”، فإن هدفه من استخدام الفندق للحجر الصحي، هو مكافحة انتشار فيروس كورونا، مشدداً على أن كل شخص حسب موقعه وقدرته يمكن أن يساعد بهذا الأمر.

فيما نشر ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب ما رصدت وكالة أوقات الشام الاخبارية, صوراً لبدء نقل الموجودين في الحجر الصحي بمنطقة الدوير الى فندق مطار دمشق الدولي.

وتداول نشطاء أمس صوراً لمركز الدوير الصحي، يضم أكثر من 140 شخصاً موضوعين في الحجر الصحي بظروف صحية وصفوها بالسيئة، وأنها لا تتناسب مع الإجراءات الحكومية للوقاية من كورونا، وطالبوا بمعالجة الأمر والارتقاء بالواقع الطبي والصحي فيه.

ووجه محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم، إلى تأهيل مركز الحجر الصحي بالدوير، وتحويله إلى غرف فندقية، ودراسة تكلفة الغرفة الواحدة بعد تأمين تجهيزاتها من السرير والتلفاز والبراد والمروحة.

ومنحت “وزارة السياحة” في 2013 رخصة توظيف سياحي معدلة (تأهيل فني أولي) للمستثمر محمد رضوان المصري وشركاه لإشادة فندق سياحي ومسبح من الدرجة الممتازة من سوية أربع نجوم في مطار دمشق الدولي بريف دمشق

ويمتد الفندق الذي تعود ملكيته لوزارة السياحة و”المؤسسة العامة للطيران المدني” على مساحة 19,641 متراً مربعاً ، ومساحة مبنية 3,935 مترا مربعاً، ومساحة طابقية 8,241 متراً مربعاً ويضم 54 غرفة و100 سرير. .

وتضم المنشأة السياحية كتلة الفندق وكتلة المطعم والصالة الرياضية وصالة متعددة الاستعمالات وكتلة المطعم الصيفي وقسم لتدريب العاملين في الفندق، كما تضم صالة للتزلج على الجليد ومحطة تحلية المياه ومسبح للأطفال وآخر للكبار، إضافة إلى حديقة ألعاب مائية وألعاب أطفال وتراسات ومواقف سيارات وممرات وطرقات ومساحات خضراء وغيرها.

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