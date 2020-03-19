الجيش السوري يصد هجوما لـ”جبهة النصرة” على مواقعه في إدلب

أفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية بأن قوات الجيش السوري صدت اليوم الخميس هجوما شنته “المجموعات الإرهابية” على مواقع الجيش على محور قرية حزارين.

وقالت الوكالة إن “مجموعات إرهابية تتمركز في قرية الفطيرة هاجمت قبل ظهر اليوم بأعداد كبيرة نقاطا عسكرية على محور حزارين جنوب إدلب حيث اشتبكت معها وحدات الجيش العربي السوري بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

ولفتت الوكالة إلى أن “الاشتباكات انتهت بإحباط هجوم الإرهابيين بعد مقتل وإصابة العديد منهم بينما قامت وحدات الجيش بملاحقة فلولهم المندحرة باتجاه عمق ريف إدلب”، مشددة على أن “خارطة السيطرة في المنطقة لم تتغير بعد الهجوم”.

وتأتي هذه الاشتباكات بينما يعمل في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا نظام وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه روسيا وتركيا نتيجة المفاوضات بين رئيسيهما، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، يوم 5 مارس.

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