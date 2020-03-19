حادث مروع على طريق سلمية

توفي مدنيان اثنان وأصيب ثلاثون آخرون جراء انقلاب حافلة لنقل الركاب “بولمان ” على طريق سلمية – أثريا بالقرب من مفرق قرية جدوعة.

وقال مدير مشفى سلمية الوطني الدكتور ناصح عيسى لتلفزيون الخبر أنه: ” توفي (علي موسى عبد ٧٦ سنة )و (نجاح سليمان حاج محمد ٣٤ سنة) وأصيب 30 آخرين جراء انقلاب “بولمان” على طريق سلمية – اثريا بالقرب من مفرق قرية جدوعة”.

وأضاف عيسى : ” تم استيعاب جميع المصابين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم ومعظم الإصابات وضعها جيد حالياً”.

وبين عيسى أن” البولمان عائد لشركة “جيان السياحية” وكان متجهاً من مدينة اللاذقية إلى مدينة القامشلي”.

يذكر أن طريق سلمية – اثريا – الرقة هو الطريق الوحيد الذي يربط محافظة الحسكة مع المحافظات الأخرى نتيجة الظروف الأمنية والعسكرية وتدمير الجسور من قبل قوات ” التحالف الامريكي ” وهو يعاني الكثير من المشاكل الفنية ومن ضيق الطريق .

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