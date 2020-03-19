اختطاف ورصاص حي.. ماذا حدث في قدسيا بدمشق؟

عملية اختطاف مفبركة صممها المخطوف ذاته مع شركائه وباستخدام العيارات النارية كي لا يشك أحد بالأمر، ولكي يتخلص من مشاكله المالية.

وزارة الداخلية السورية أوضحت أن أحد سكان منطقة قدسيا ادعى بقيام مجهولين على إطلاق عدة عيارات نارية باتجاه سيارة “إياد. ش” وخطفه إلى جهة مجهولة.

وتضيف الوزارة أن التحقيقات أثبتت أن المخطوف رتب للحادثة مع آخرين، وقام بتمثيل الحادثة التي تضمنت إطلاق عيارات نارية من مسدسين (نوع براوننغ 9 مم) تم ضبطهما بحوزته، وكان يهدف من ذلك إلى إيهام شركائه في دولة مجاورة أنه تعرض للخطف، كي يتخلص من مشاكل مالية بينه وبينهم.

كشف حادثة خطف مصطنعة في منطقة قدسيا .ادعى إلى مدير منطقة قدسيا المدعو (إبراهيم و ) بقيام مجهولين على إطلاق عدة عيارات… Posted by ‎وزارة الداخلية السورية‎ on Wednesday, March 18, 2020

وكانت مدينة حماة وسط سوريا شهدت حادثة مماثلة قبل نحو شهر حين أقدم شاب على تمثيل حادثة اختطاف بالاشتراك مع أصدقائه، كي يبتز والديه ويحصل على فدية كبيرة.

وتراجعت حوادث الخطف في سوريا بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة، إلا أنها مازالت تشكل هاجسا في بعض المناطق، خاصة في محافظة السويداء بجنوب البلاد.

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وكالات