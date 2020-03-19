كيف وفر مهندس سوري بدرعا ملايين الليرات على شركة الكهرباء؟

بالاستفادة من القطع الجيدة الموجودة ضمن قواطع تالفة نجح المهندس محمود سويدان من شركة كهرباء درعا بإصلاح عدد كبير من قواطع التوتر المنخفض التالفة ما وفر على الشركة نحو30 مليون ليرة.

حب العمل دفع المهندس سويدان إلى ممارسة نشاطه ضمن أوقات الفراغ من خلال القيام بتجميع القواطع التالفة والاستفادة من القطع التي تتمتع بحالة جيدة فيها وتركيبها في قواطع أخرى وفق ما ذكر لمراسل سانا.

وأشار سويدان إلى أنه أصلح نحو 30 قاطعا تم وضع 20 منها بالخدمة الفعلية مبينا أن القاطع يمكن استخدامه ضمن مراكز التحويل ويعطي التيار لحي كامل حيث أن أسعار القواطع المصانة حسب استطاعتها تتراوح بين 300 ألف و250ر1 مليون ليرة.

مدير شركة كهرباء درعا المهندس غسان الزامل لفت إلى أن المهندس سويدان من الكفاءات المميزة بالشركة ومعروف بتفانيه في العمل وقام بالفترة الأخيرة نتيجة نقص قواطع التوتر المنخفض بإصلاح عدد كبير من القواطع التالفة ما سد النقص في القواطع ووفر على الشركة مبالغ مالية تصل إلى 30 مليون ليرة في حال شراء قواطع جديدة.

رئيس اتحاد عمال درعا أحمد الديري أوضح أن الاتحاد كرم المهندس سويدان لجهوده الكبيرة في إصلاح قواطع الكهرباء التالفة ما وفر على الشركة مبالغ مالية كبيرة مؤكدا أن الاتحاد يتابع واقع العمل والعمال ويكرم المتميزين والمتفانين بالعمل.

والمهندس سويدان من مواليد درعا عام 1964 ويحمل الإجازة في الهندسة الكهربائية.

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سانا