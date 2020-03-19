شاهد: مروحية أمريكية تقوم بإخراج أحد أبرز عملاء إسرائيل من بيروت

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن بلاده استعادت المواطن الأمريكي عامر فاخوري، الذي كان مسجونا في لبنان بتهمة ارتكاب جرائم إبان الاحتلال الإسرائيلي للبنان.

وشكر الرئيس الأمريكي الحكومة اللبنانية على تعاونها مع واشنطن للإفراج عن فاخوري، مشددا على أن أولوية الحكومة الأمريكية هي حماية مواطنيها.

وهبطت مروحية أمريكية أمس الخميس في السفارة الأمريكية لدى لبنان ومقرها منطقة عوكر، ونقلت عامر الفاخوري أبرز عملاء إسرائيل إبان الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.

وتناقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مفادها أن المروحية أتت من قبرص، ونشروا مجموعة من الفيديوهات للمروحية لحظة وصولها إلى عوكر.

الطائرة التي نقلت العميل #عامر_الفاخوري من السفارة الاميركية في عوكر منذ قليل من طراز BellBoeing V-22 Osprey وهي طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية والبحرية الأميركية. pic.twitter.com/AazMlW9Kww — Dr Aline Saliba (@DrAlineSaliba) March 19, 2020

وكانت المحكمة العسكرية أصدرت في وقت سابق قرارا أسقطت بموجبه جميع التهم الموجهة إلى فاخوري، لمرور الزمن، وكفت التعقبات عنه، في جرائم تعذيب سجناء في معتقل الخيام، وتسببه بوفاة اثنين منهم.

ومارست الولايات المتحدة ضغوطا في ملف الفاخوري تحت عنوان تقديم الدعم لمواطن ‏أمريكي، ووصل الأمر إلى تحرك أعضاء في الكونغرس الأمريكي، وإجرائهم اتصالات بمسؤولين لبنانيين للمطالبة ‏بالإفراج عنه.

وفر الفاخوري من جنوب لبنان عام 1998، قبل الانسحاب الإسرائيلي. بعامين، وفي العام ذاته، صدر حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة، لاتهامه بالعمالة لإسرائيل.

إلا أنه عاد الى لبنان بجواز سفر أمريكي في العام الماضي ليتم القاء القبض عليه, ثم إطلاق سراحه في الأسبوع الماضي قبل نقله بمروحية أمريكية أمس الخميس.

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