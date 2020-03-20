ما هي أنواع الأطعمة التي لا يجب أن تتناولوها قبل النوم؟

ما هي أنواع الأطعمة التي لا يجب أن تتناولوها قبل النوم؟

إذا كنتم تتوقون لتناول وجبة خفيفة قبل النوم، فلا يجب أبداً أن تتناولوا أيّ طعامٍ تجدونه في البراد. على الرغم من أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد بالفعل على تحسين نوعية النوم عندكم، إلا أن العديد من الأطعمة الأخرى يمكن أن تسبب لكم الارق، مما يتسبب في الكوابيس والأرق.

البروكلي

الخضروات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط، مليئة بالفيتامينات المفيدة جداً للصحة، ولكنها أيضاً تحتوي على كمية كبيرة من الألياف غير القابلة للذوبان، والتي تتطلّب وقتاً كبيراً لهضمها. من هنا، وإذا تناولتم هذه الخضروات قبل النوم، فسيظل جسمكم يعمل على هضمها، الأمر الذي سيمنعكم من الحصول على ليلة نوم مريحة.

صلصة الطماطم

صلصة الطماطم هي من بين أهم أنواع الصلصات التي يجب ايضاً تجنبها. بسبب حموضتها العالية، غالبًاً ما تكون سبب حرقة المعدة وعسر الهضم في الصباح. لا يزال بإمكانكم تناول وعاء من الباستا على العشاء، لكن من الأفضل تناولها قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل. الأطعمة الحارة، والتي تشتهر أيضاً بالتسبب في الحموضة المعوية، ترفع درجة حرارة جسمكم الأساسية. لذا من الأفضل تجنب صلصة الطماطم والصلصة الحارة قبل النوم.

البرغر

تعمل الوجبة الثقيلة والدهنية مثل البرغر على عمل الجهاز الهضمي بجد، مما قد يؤدي إلى الاضطراب إذا كنتم تحاولون النوم. وجدت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة Columbia University أن تناول الكثير من الدهون المشبعة يرتبط بنوم خفيف مع مزيد من اليقظة.

حبوب الإفطار الغنية بالسكر

في بعض الأحيان يكون وعاء من حبوب الإفطار الغنية بالسكر وقت النوم هو الشيء الوحيد الذي ترغبون في تناوله. ولكن من الأفضل أن تلتزموا بنوع منخفض السكر وعالي الألياف. يتم هضم الحبوب السكرية بسرعة في نظامكم الغذائي، لذا فإن ارتفاع السكر في الدم يمكن أن يؤثر سلباً على بعض هرمونات النوم، والوجبات الغذائية منخفضة الألياف مرتبطة بعدم القدرة على النوم.