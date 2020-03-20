7 علامات تشير إلى أنك تأكل الكثير من السكر

كيف تعرف أنك تأكل الكثير من السكر؟ إليك من التربية الذكية علامات خطرة يرسلها إليك جسمك ليخبرك أنه حان الوقت لتخفف من السكر.

السكر لذيذ. وأي واحد ينكر ذلك يكون كاذباً. ولكن لأن الحياة غير عادلة ، تجد أن السكر مضر بصحتك. والواقع أنه حالما تعرف كل الطرق التي يؤثر فيها السكر بجسمك سيصعب عليك النظر إليه بنفس الطريقة.

إليك من موقع التربية الذكية علامات خطرة يرسلها إليك جسمك ليخبرك أنه حان الوقت لتخفف من السكر.

التعب ونقص الطاقة

الشعور المستمر بالتعب أو الإرهاق واحد من أهم العلامات التي تشير إلى أننا نستهلك كمية كبرى من السكر.

مع أن الأطعمة السكرية تعطيك كمية كبيرة من الكاربوهيدرات التي تعزز الطاقة إلا أن الانهيار الذي يأتي بعد ذلك مخيف. الشعور بالتعب طوال اليوم قد يكون دليلاً على أنه حان الوقت لإعادة فحص نظامك الغذائي لترى إن كنت تأكل الكثير من السكر.

اشتهاء السكر والنشويات

إذا وجدت نفسك تشتهي السكر بشكل يومي فهناك احتمال أنك تعاني من الإدمان على السكر.

إن استهلاك السكر قد يخلق سلسلة من ردود الفعل عليه لأنه من المواد التي ندمن عليها.

الإصابة بالكريب والإنفلونزا باستمرار

إذا كنت تقع صريع المرض غالباً فقد يكون ذلك مؤشر إلى أنك تكثر من استهلاك السكر.

إذا وجدك كل فيروس يجول حولك وجعلك تقع صريعاً له، فقد يكون السبب عائداً إلى إكثارك من تناول السكر. إن الإكثار من استهلاك السكر يُضعف المناعة ويؤثر في أمراضك المزمنة سلباً.

يتشوش ذهنك بعد تناول الطعام

هذا التشوش هو من العوارض الشائعة لانخفاض سكر الدم. عندما تأكل الكثير من السكر ، سيرتفع سكر الدم بشكل سريع ثم يعود فينخفض بسرعة أيضاً. انخفاض سكر الدم عامل خطورة أساسي للمشاكل الإدراكية والوهن الذهني.

لا شيء يبدو حلواً كما هو بالعادة

إن استهلاك الكثير من السكر يؤثر سلباً في حليمات الذوق عندك . هذا السكر القاتل يخرب حاسة الذوق فيجعلك تطلب المزيد والمزيد من السكر في الحلوى التي تأكلها أو تجد أنه لا يعجبك إلا الحلويات ذات الطعم الحلو الزائد.

مشاكل في البشرة والقدمين.

السكر عامل مساعد على الإصابة بالالتهابات لذا تجده يسبب التهاب البشرة.

إذا وجدت أنك تعاني من البثور والأكزيما أو البشرة المدهنة جداً أو الجافة جداً، فعليك أن تلوم السكر على ذلك. بعض الناس يجدون ان التوقف عن تناول السكر يحسن بشرتهم ( وصحتهم الإجمالية ).

كما أن السكر من العوامل التي تؤثر سلباً في القدمين وتتسبب بالتهابهما.

يزيد وزنك

الإكثار من تناول السكر يعني زيادة في الوحدات الحرارية. ولأن السكر خال من البروتينات والألياف فهذا يعني أنه سيجعلك تأكل منه أكثر فأكثر. كما أنه يطلق الأنسولين وهو هرمون يلعب دوراً في زيادة الوزن. عندما نأكل السكر، يفرز البنكرياس الأنسولين الذي يحمل السكر إلى أعضائنا لاستعمالها كطاقة. عندما تكثر من استهلاك السكر سيفرز جسمك المزيد من الأنسولين، ومع الوقت، سيؤدي الافراز الزائد للأنسولين إلى مقاومة الأنسولين . ومقاومة الأنسولين تعني أن جسمك لا يستجيب كما يجب أي أن الانسولين سيكون عاجزاً عن استعمال السكر كما يجب وهذا ما يؤدي إلى البدانة. إن استهلاك السكر بكثرة يؤدي إلى خلل في ردة فعل الانسولين وعمله (هناك ارتباط ما بين مقاومة الأنسولين والبدانة). والأنكى أن البنكرياس عندما يعمل أكثر من طاقته لمدة طويلة قد يسبب الإصابة بالسكري.