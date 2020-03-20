هل يمكن أن ترفع الكركدية ضغط الدم؟

الكركديه هي نوعٌ من النبات، يتمّ إستخدامها للإستفادة من فوائدها العديدة والمتنوعة. كما ويتمّ تناول الكركدية على شكل مشروب ساخن أو شاي وهو شائعٌ جداً بين البلدان العربية، ويتميّز بطعمه الحامض. ولكن، كيف يمكن أن يؤثر الكركدية على الضغط؟

الكركدية للضغط المرتفع

أظهرت العديد من الدراسات أن الكركديه يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي. في إحدى الدراسات التي أجرها علماء من جامعة Tufts University، تم إعطاء 65 شخصاً يعانون من ارتفاع ضغط الدم شاي الكركديه أو الدواء الوهمي. بعد ستة أسابيع، كان لدى أولئك الذين شربوا شاي الكركديه انخفاضاً كبيراً في ضغط الدم الانقباضي، مقارنة مع الدواء الوهمي.

وجدت دراسة أخرى أجراها علماء من جامعة Mashhad University of Medical Sciences في العام 2015، أن شاي الكركديه يقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بمعدل 7.58 ملم زئبقي و 3.53 ملم زئبقي.

كيف يعمل الكركدية على خفض الدم المرتفع؟

قد تعمل أحماض الفاكهة في الكركديه كمطرّي أو مليّن للأوعية الدموية، ما يجعلها من النبات القادرة على خفض ضغط الدم، تقليل مستويات السكر والدهون في الدم؛ تقليل التشنجات في المعدة والأمعاء والرحم. تقليل التورم والعمل مثل المضادات الحيوية لقتل البكتيريا والديدان.

الآثار الجانبية ومخاطر الكركدية

أفادت دراسة أجراها علماء من جامعة University of Arizona أن الجرعات العالية جداً من خلاصة الكركديه يمكن أن تسبب تلف الكبد. ذكرت نفس الدراسة أن مستخلص الكركديه أظهر أنه يتفاعل مع هيدروكلوروثيازيد (مدر للبول) في الحيوانات ومع أسيتامينوفين في البشر.

يجب على الأشخاص الذين يشربون شاي الأعشاب إبلاغ أطبائهم، حيث أن بعض الأعشاب لديها القدرة على التفاعل مع الأدوية. وفقاً لمصادر أخرى، فإن استهلاك الكركديه غير آمن للأشخاص الذين يتناولون الكلوروكين، وهو دواء للملاريا. قد يقلل الكركديه من مدى جودة عمل الدواء في الجسم. يجب على الأشخاص المصابين بداء السكري أو أدوية ارتفاع ضغط الدم مراقبة مستوى السكر في الدم ومستويات ضغط الدم عند تناول الكركديه. هذا لأنه قد يقلل من مستويات السكر في الدم أو ضغط الدم.