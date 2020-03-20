الجمعية الفلكية السورية: بدء الاعتدال الربيعي للعام الحالي

يصادف الجمعة بداية الاعتدال الربيعي لهذا العام وفق الجمعية الفلكية السورية التي أوضحت أن موعد الاعتدالات والانقلابات يختلف من عام لآخر حيث تأتي بداية فصل الربيع في الـ 20 أو الـ 21 أو الـ 22 من آذار.

وجاء الاعتدال الربيعي هذه السنة في تمام الساعة السادسة و54 دقيقة من يوم الجمعة بتوقيت دمشق ، بحسب “سانا”.

وأوضحت أنه في لحظة الاعتدال الربيعي تكون الشمس عمودية تماماً على خط الاستواء قادمة من النصف الجنوبي الذي يضم “أستراليا ونصف أفريقيا وأمريكيا الجنوبية وبعضا من شبه القارة الهندية” نحو النصف الشمالي من الكرة الأرضية الذي يضم القطب الشمالي وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

ويوم الاعتدال هو الإعلان الرسمي لبداية الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وبدء فصل الخريف في النصف الجنوبي وفيه يتساوى طول الليل مع طول النهار.

واعتباراً من يوم الاعتدال الربيعي تشهد منطقة القطب الشمالي تحديداً وفق جبور بداية لنهار طويل جدا يستمر لمدة 6 أشهر إذ لا تغرب الشمس عنه ولا مرة حتى موعد الاعتدال الخريفي في أيلول.

بينما تشهد منطقة القطب الجنوبي بداية لليل طويل جداً يستمر لمدة 6 أشهر حيث لا تشرق الشمس هناك حتى شهر أيلول من العام الحالي 2020.

ويبلغ عدد أيام فصل الربيع 92 يوما أما فصل الصيف وهو أكثر الفصول طولاً فيبلغ عدد أيامه نحو 93 يوماً.

وبينت الجمعية أن ميل محور دوران الأرض بمقدار 23.5 درجة أثناء دورانها حول الشمس في مدار بيضوي خلال السنة هو ما يسبب حدوث الفصول الأربعة ما يحدث اختلافاً في زاوية سقوط أشعة الشمس على المكان الواحد من الأرض بين شهر وآخر