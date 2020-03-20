أمريكا توجه اتهامات جديدة للصين بسبب كورونا

وجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتهامات جديدة للصين، قائلا إنها أخفت المعلومات بشأن كورونا عن الجميع بدلا من بذل الجهود في منع انتشاره حول العالم.

ونقل موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، تصريح بومبيو بشأن مرض “كوفيد-19” والصين، “لقد حاولوا (السلطات الصينية) إخفاء المعلومات (عن الفيروس) بدلا من محاولة قمعه، الأمر الذي طلبه العالم أجمع”.

وتابع الوزير: “لم يتخذ الحزب الشيوعي الصيني الخطوات الصحيحة وعرَّض حياة عدد لا يحصى من الناس للخطر نتيجة لذلك”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سابقا، إنه ليس عنصريا، مؤكدا أن فيروس كورونا المستجد جاء من الصين وأن بلاده في حالة حرب ضده.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين بفيروس كورونا في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى أكثر من 81 ألف شخص، تليها إيطاليا بأكثر من 31 ألف شخص، وإيران بأكثر من 16 ألفا، وإسبانيا بأكثر من 11 آلف شخص، إضافة إلى ألمانيا التي تجاوز فيها العدد 9 آلاف إصابة، وكوريا الجنوبية، التي تجاوز عدد المصابين 8 آلاف شخص.