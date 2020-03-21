ما أهمية غسل الدواجن بالخل؟

إن الدواجن وبشكل خاص الدجاج هو من أنواع اللحوم الأكثر شعبية وأكثر انتشاراً في الكثير من المطابخ العالمية، فهي في متناول الأكثرية من ناحية التكلفة كما أنه من الممكن تحضيرها بطرق عديدة وإدخالها في الكثير من الوصفات التي يحبّها الصغار والكبار. وتجدر الإشارة إلى أن التركيبة الغذائية للحوم الدواجن تجعلها مفيدة للعضلات ولجهاز المناعة كونها تحتوي على العديد من العناصر المفيدة للصحة.

وبما أن الدجاج يمر في العديد من المراحل قبل طهية، من الذبح إلى التنظيف والتقطيع ومن ثم التغليف والتخزين، فلا بد من الحرص على تنظيفه جيداً قبل استخدامه، لذلك تحرص ربّات البيوت على غسله جيداً قبل طبخه، وقد درجت الكثيرات على استخدام الخل لغسل الدجاج، بينما تعتقد البعض منهن أن الخل يُفقد الخل قيمته الغذائية. فما هي المعلومات الصحيحة حول هذا الموضوع؟

أهمية غسل الدواجن بالخل

بحسب الخبراء، فإن استعمال الخل لغسل الدواجن مع الملح والمياه الفاترة وبعض عصير الليمون هو الطريقة الأمثل للتخلص من جميع أنواع البكتيريا التي يمكن أن تكون موجودة على لحومها.

ويمكن أيضاً غسل الدجاج بالماء البارد ومن ثم فركه بالخل وأوراق النعناع الطازجة ونقعه في هذا المزيج لمدة نصف ساعة وشطفه بعد ذلك من جديد بالمياه العذبة.

والجدير بالذكر أن الخل لا يؤدي إلى خسارة لحوم الدواجن أي شيء من قيمتها الغذائية، ولكنه يعمل على تليين الأنسجة فيها مما يسرّع عملية نضجها عند الطهي.

ملاحظات حول غسل الدواجن

من الضروري أن نعرف أن غسل الدواجن يجب أن يتم داخل وعاء عميق داخل منطقة غسل الأطباق، على أن تحرص المرأة على الوقاية من انتشار المياه التي تقع على هذه اللحوم في أرجاء أخرى من المطبخ لأنها تحتوي على بكتيريا السالمونيلا التي تسبب التسمم الغذائي، ومن الممكن أن تتلوّث بها أدوات الطبخ الموجودة في المطبخ إضافة إلى الأسطح الأخرى.

ومن الضروري أن تقوم المرأة بالاهتمام بشكل خاص بتنظيف المطبخ جيداً بواسطة الماء والصابون والجافيل للتخلص من البكتيريا التي يمكن أن تكون قد انتشرت في أنحاء المطبخ والمنطقة المخصصة للطبخ لتفادي الإصابة بالتسمم الغذائي بسبب السالمونيلا.