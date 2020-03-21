10 نصائح سريعة لخسارة الوزن إذا كنتم كسالى

أغلب الناس يرغبون في أن يكونوا نحيفين ورشيقين، ولكن الريجيمات من كل نوع مقيّدة ومزعجة وقليلة الفعالية على المدى المتوسط والطويل. كما أننا ننسى غالباً ممارسة الرياضة في أيامنا المثقلة بالأعباء…

لكن يجب أن لا نفقد الأمل ! إليكم 10 اقتراحات تساعدكم على خسارة القليل من الوزن بدون جهد كبير، بدون ريجيم أو أي برنامج رياضي.

1. ركزوا على الشرب

تعرفون أن الماء هو الحياة ومع هذا فأنتم تشربون فقط عندما تتذكرون. لكنكم لا تتصورون ربما لأي درجة هو مفيد لعملية حرق الاطعمة في جسمكم ! خصوصاً إذا كنتم تشربون في الوقت الملائم. من الأفضل أن تشربوا كوباً إلى كوبين من الماء قبل كل وجبة ب 30 دقيقة. بهذه الطريقة، ستنطلق عملية الأيض لديكم انطلاقة جديدة وستكون معدتكم مملوءة جزئياً، مما يدفعكم لأن تأكلوا أقل.

.2 انتبهوا إلى ما تأكلونه

اجعلوا من كل وجبة طقساً ثابتاً، لا تشتتوا أنفسكم، لا تحاولوا القيام بعدة أشياء في الوقت نفسه، لا تفكروا بالمشاكل، لا تشاهدوا التلفزيون ولا تتكلموا في التليفون. كونوا أنتم فقط مع الطعام. ابقوا واعين لما تأكلونه وكيف تأكلونه. هذا سيساعدكم على أن تتذوقوا طعامكم أفضل وعلى أن تأكلوا أقل. كلوا بأبطأ ما يمكنكم.

.3 اختاروا أصغر وعاء واستعملوا العيدان الصينية

لكي تتجنبوا تناول حصص كبيرة جداً، استخدموا أطباق أصغر ولا تأكلوا إلا كمية الطعام التي تحتويها. يمكنكم أن تستخدموا العيدان الصينية لتأكلوا ببطء أكبر، وهذا ما يساعدكم على الشعور بالشبع مع كمية أقل من الطعام. إذا واجهتم مشاكل مع العيدان، استعملوا بكل بساطة ملعقة صغيرة أو استخدموا يدكم اليسرى.

.4 ناموا أكثر

إنه العذر المثالي للبقاء في السرير أطول وقت ممكن، لأنه اصبح جزءاً من ريجيمكم. عندما ننام، لا نأكل. كما أن ليلة هنيئة من النوم لها تأثير كبير أيضاً على تنشيط عملية الأيض وعلى مستويات الهورمونات التي تساعدكم لتبقوا بأفضل حال. حتى لو لم تفعلوا شيئاً وأنتم نائمون، يحرق جسمكم ما بين 50 و100 كالوري بالساعة.

.5 ناموا في غرفة منعشة

خفضوا درجة حرارة المكيف أو افتحوا النافذة. تشير الأبحاث إلى أن النوم في درجة حرارة 19° يساعد الجسم على التخلص من السعرات الحرارية عن طريق حرق الدهون لتثبيت حرارة الجسم.

.6 أضيفوا الأطعمة الحارقة للدهون إلى نظامكم الغذائي

ليس عليكم أن تتخلوا عن أطباقكم المفضلة. ليس عليكم إلا أن تنوّعوا في طعامكم، تناولوا السلمون، البيض، الجوز، زيت الزيتون، الفلفل الحار والشاي الأخضر. هذه الأطعمة تساعد على تحفيز عملية الأيض وحرق الدهون بفعالية أكبر. حتى أن روائح الحمضيات أو النعناع يمكن أن تخفف الشهية !

.7 لا تقوموا بتضحيات

إذا أردتم أن تأكلوا بسكويت أو شوكولا، كلوها. لكن كلوا واحدة بدل ثلاثة أو خمسة، وليكن هذا في الصباح لتحصلوا على الوقت الكافي من أجل حرق كل السعرات الحرارية خلال النهار. الحرمان المطلق ليس جيداً لانه يسبب الضغط النفسي، وبالنتيجة ارتفاع مستوى الهورمونات السيئة. العلم في صفكم من هذه الناحية !

.8 نظفوا أسنانكم بالفرشاة

تعودوا على تنظيف أسنانكم بالفرشاة بعد كل وجبة. هذا سيمنعكم من تناول حصص أخرى فيما بعد. من جهة، لأن الطعام ليس له طعم لذبذ عندما تطغى نكهة النعناع من معجون الأسنان في الفم. ثانياً، لأننا أكسل من أن ننظف أسناننا عدة مرات بعد كل وجبة، أليس كذلك ؟

.9 اضحكوا

بحسب دراسة نشرتها International Journal of Obesity، فإن الضحك يزيد إنفاق الطاقة حتى %20 ! بدون أن ننسى أنه يجعل عضلات البطن تعمل أيضاً !

.10 استخدموا الحرارة

إليكم طريقة تساعدكم على خسارة الوزن وأنتم تشاهدون التلفزيون أو تقرأون كتاباً. التسخين يجعلكم تتعرقون، وهذا يخلّصكم من السوائل غير المفيدة في جسمكم. استخدموا كمادات ساخنة إذا أردتم أن تؤثروا على حجم بعض أعضاء جسمكم. من أكثر هذه الكمادات شعبية، نذكر الملح أو الزنجبيل. لتزيدوا تأثير الكمادة وتحافظوا عليها ساخنة أطول وقت ممكن، يمكنكم أن تستخدموا مجفف الشعر.