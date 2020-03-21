توقيف 5 سوريين ظهرت على بعضهم أعراض كورونا

توقيف 5 سوريين ظهرت على بعضهم أعراض كورونا

أوقفت السلطات اللبنانية السبت، 5 سوريين دخلوا خلسة إلى لبنان، وظهرت على بعضهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأفادت الوكالة أن دورية من مخابرات الجيش أوقفت في بلدة مجدليا في قضاء زغرتا، شمال لبنان، خمسة سوريين لدخولهم البلاد خلسة والاشتباه بأعراض فيروس كورونا على بعضهم، وتم تسليمهم إلى الصليب الأحمر لإجراء الفحوص اللازمة لهم.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت بعد ظهر اليوم السبت، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 206 حالات.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أن هذه الأرقام تشير إلى بدء مرحلة الانتشار، وعليه تشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام