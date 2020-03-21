دمشق تعلن وقف الرحلات الجوية من وإلى سوريا اعتبارا من الإثنين

دمشق تعلن وقف الرحلات الجوية من وإلى سوريا اعتبارا من الإثنين

أعلن وزير النقل السوري علي حمود أن آخر رحلة جوية ستصل من موسكو يوم غد الأحد وبعد ذلك سيتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى البلاد.

ونقلت “شام إف إم” أن وزير النقل السوري علي حمود أكد أن آخر رحلة تصل من موسكو إلى دمشق يوم غد الأحد، وسيتم بعدها إيقاف جميع الرحلات من وإلى سوريا.

وأضاف الوزير أنه تم إعطاء مدة إضافية لكل المحطات التي تقرر إغلاقها ولم يكن ذلك بشكل مفاجئ، وتم إيقاف الدورات التدريبية لجميع العاملين في وزارة النقل “المجال الجوي، البحري” ومنح إجازات السوق في جميع المحافظات”.

وأصدرت الحكومة السورية تعميما للمحافظات في البلاد يتضمن اتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة.

ودعت الحكومة السورية أمس الجمعة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والتوجيهات في تطبيق الحجر الطوعي، محذرة أنها في حال عدم الاستجابة سوف تفرض “الحجر الإلزامي”.

وجاء في بيان على صفحة رئاسة الوزراء في سوريا على فيسبوك:

“أهاب الفريق الحكومي بالمواطنين التحلي بدرجة عالية من الوعي والمسؤولية لجهة الالتزام بإجراءات “الحجر الطوعي” التي من شأنها الحفاظ على السلامة العامة لئلا يتم فرض “الحجر الإلزامي” في حال عدم التقيد بذلك”.