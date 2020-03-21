وزير الصحة الفرنسي: الوضع سيسوء أكثر في الأيام المقبلة وعلينا التحلي بالصبر

قال وزير الصحة الفرنسي إن “الوضع سيسوء أكثر في الأيام المقبلة”، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وحسب “سكاي نيوز” قال الوزير الفرنسي: “علينا التحلي بالصبر والتضامن قبل رؤية ثمار الجهود التي نبذلها لمواجهة فيروس كورونا”.

وكانت فرنسا قد أغلقت المطاعم والحانات والمدارس، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن هذه الإجراءات غير المسبوقة في وقت السلم مطلوبة إذ أن عدد المصابين يتضاعف كل ثلاثة أيام ومع ارتفاع عدد الوفيات.