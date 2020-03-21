قائمة بالجهات العامة ومراكز التسوق الخاصة المغلقة أو المفتوحة في سوريا

قائمة بالجهات العامة ومراكز التسوق الخاصة المغلقة أو المفتوحة في سوريا

الأفران: مفتوح

أكشاك بيع الخبز: مفتوح

منافذ بيع السورية للتجارة: مفتوح

المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات: مفتوح

الحدائق والمتنزهات: مغلق

المدارس: مغلق

المعاهد: مغلق

الجامعات: مغلق

المحاكم والدوائر القضائية: مغلق

الجوامع والكنائس: مغلق

الملاعب والصالات والنوادي الرياضة: مغلق

المسارح ودور السينما ودار الأوبرا: مغلق

محال المواد الغذائية والتموينية: مفتوح

محال مواد وأدوات التنظيف: مفتوح

الصيدليات: مفتوح

محال بيع الأقمشة والألبسة والأحذية: مغلق

محال بيع القرطاسية: مغلق

محال بيع الأثاث والأجهزة الكهربائية: مغلق

محال بيع تقنيات الكمبيوتر والموبايل: مغلق

محلات صيانة وغسيل السيارات: مغلق

كل المحال غير الصحية أو الطبية أو الغذائية: مغلق

المطاعم:

– لجلوس الزبائن.. مغلق

– للبيع المباشر وخدمات التوصيل.. مفتوح

الفنادق: مفتوح

المقاهي: مغلق

صالات الألعاب: مغلق

مراكز خدمة المواطن: مغلق

الكراجات: مفتوح

مجلس الشعب: مغلق

المصرف التجاري السوري: السحب والإيداع .. مفتوح – القروض.. مغلق

مكاتب التحويل والصرافة: مفتوح (مرتبط بقرار الشركات)

المعابر الحدودية والمطارات والمرافئ:

– للسوريين: مفتوح

– لغير السوريين شبه مغلق

– للشاحنات: مفتوح

– للدبلوماسيين: مفتوح

وزارة الدفاع:

– إجراءات السوق للخدمة: مغلق

وزارة الاتصالات والتقانة: دوام جزئي

– أقسام العقود والحسابات: مغلق

– خدمات call center : مفتوح

– التحصيل المالي بالكوات: جزئي

– هيئة الاستشعار عن بعد: مغلق

– الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد: جزئي

– الهيئة العامة لخدمات الشبكة: جزئي فنيين فقط

– الهيئة الوطنية للاتصالات اللاسلكية: جزئي فنيين فقط

– الشركة السورية للاتصالات: مغلق – المراكز الهاتفية: جزئي

– المؤسسة السورية للبريد: جزئي

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية: جزئي

– المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية: مغلق

– هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات: مغلق

– هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: مغلق

وزارة الإعلام: جزئي

– الجهات التابعة للوزارة: مغلق

وزارة التعليم العالي: جزئي و فقط المدراء

الهيئات التعليمية بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض: مفتوح خطة طوارئ

– مجمع اللغة العربية: مغلق

– الهيئة العامة للتقانة الحيوية : مغلق

– الهيئة العامة لمصرف التسليف الطلابي: مغلق

– صندوق التكافل الصحي والاجتماعي : مغلق

– مركز القياس والتقويم : جزئي فقط المدراء

وزارة الثقافة: مغلق

وزارة الداخلية: مفتوح

– تجديد ومنح وثائق السفر والعمل والإقامات: مغلق

– إجازات السوق ووثائق السجل العدلي: مغلق