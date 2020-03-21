قائمة بالجهات العامة ومراكز التسوق الخاصة المغلقة أو المفتوحة في سوريا
الأفران: مفتوح
أكشاك بيع الخبز: مفتوح
منافذ بيع السورية للتجارة: مفتوح
المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات: مفتوح
الحدائق والمتنزهات: مغلق
المدارس: مغلق
المعاهد: مغلق
الجامعات: مغلق
المحاكم والدوائر القضائية: مغلق
الجوامع والكنائس: مغلق
الملاعب والصالات والنوادي الرياضة: مغلق
المسارح ودور السينما ودار الأوبرا: مغلق
محال المواد الغذائية والتموينية: مفتوح
محال مواد وأدوات التنظيف: مفتوح
الصيدليات: مفتوح
محال بيع الأقمشة والألبسة والأحذية: مغلق
محال بيع القرطاسية: مغلق
محال بيع الأثاث والأجهزة الكهربائية: مغلق
محال بيع تقنيات الكمبيوتر والموبايل: مغلق
محلات صيانة وغسيل السيارات: مغلق
كل المحال غير الصحية أو الطبية أو الغذائية: مغلق
المطاعم:
– لجلوس الزبائن.. مغلق
– للبيع المباشر وخدمات التوصيل.. مفتوح
الفنادق: مفتوح
المقاهي: مغلق
صالات الألعاب: مغلق
مراكز خدمة المواطن: مغلق
الكراجات: مفتوح
مجلس الشعب: مغلق
المصرف التجاري السوري: السحب والإيداع .. مفتوح – القروض.. مغلق
مكاتب التحويل والصرافة: مفتوح (مرتبط بقرار الشركات)
المعابر الحدودية والمطارات والمرافئ:
– للسوريين: مفتوح
– لغير السوريين شبه مغلق
– للشاحنات: مفتوح
– للدبلوماسيين: مفتوح
وزارة الدفاع:
– إجراءات السوق للخدمة: مغلق
وزارة الاتصالات والتقانة: دوام جزئي
– أقسام العقود والحسابات: مغلق
– خدمات call center : مفتوح
– التحصيل المالي بالكوات: جزئي
– هيئة الاستشعار عن بعد: مغلق
– الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد: جزئي
– الهيئة العامة لخدمات الشبكة: جزئي فنيين فقط
– الهيئة الوطنية للاتصالات اللاسلكية: جزئي فنيين فقط
– الشركة السورية للاتصالات: مغلق – المراكز الهاتفية: جزئي
– المؤسسة السورية للبريد: جزئي
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية: جزئي
– المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية: مغلق
– هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات: مغلق
– هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: مغلق
وزارة الإعلام: جزئي
– الجهات التابعة للوزارة: مغلق
وزارة التعليم العالي: جزئي و فقط المدراء
الهيئات التعليمية بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض: مفتوح خطة طوارئ
– مجمع اللغة العربية: مغلق
– الهيئة العامة للتقانة الحيوية : مغلق
– الهيئة العامة لمصرف التسليف الطلابي: مغلق
– صندوق التكافل الصحي والاجتماعي : مغلق
– مركز القياس والتقويم : جزئي فقط المدراء
وزارة الثقافة: مغلق
وزارة الداخلية: مفتوح
– تجديد ومنح وثائق السفر والعمل والإقامات: مغلق
– إجازات السوق ووثائق السجل العدلي: مغلق