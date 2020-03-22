الميلشيات “التركمانية” المسلحة تقطع مياه الشرب من جديد عن مليون سوري بالحسكة

عاودت الميلشيات التركمانية المعارضة قطع مياه الشرب عن ما يقارب مليون سوري في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وريفها شمال شرق سوريا، وذلك تزامنا مع تزايد المخاوف من فيروس “كورونا” وتصاعد الحاجة إلى المياه النظيفة.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي الحكومية لمراسل “سبوتنيك” بمحافظة الحسكة: “إن عناصر الفصائل المعارضة السورية المسلحة، طردت مساء السبت 21 مارس/آذار جميع موظفي ومهندسي مؤسسة مياه الشرب من مكان عملهم في محطة مشروع “آبار علوك” القريبة من مدينة رأس العين الحدودية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة بريف الحسكة الشمالي”.

وأضاف المصدر “وعلى الفور، قامت الميلشيات بقطع المياه بشكل كامل عن ما يقارب مليون نسمة يعيشون في محافظة الحسكة وضواحيها”.

وقال مراسل “سبوتنيك” في المدينة أن قطع المياه عن الحسكة وبلدة تل تمر يتزامن مع الاستعداد المكثفة للسلطات السورية والسكان المحلييين لتنفيذ الإجراءات الاحترازية، التي أعلنتها الحكومة السورية على مدى الأيام القليلة الماضية للوقاية من فيروس “كورونا”، إلى جانب حظر التجوال الذي فرضته قوات تنظيم “قسد” الموالي للجيش الأمريكي، في المناطق الواسعة التي تسيطر عليها في محافظة الحسكة، والذي سيبدأ من الساعة 6 صباحاً يوم الاثنين 23 آذار/ مارس، وحتى أشعار أخر.

وأوضح المراسل أن أسواق المدينة شهدت خلال الساعات الماضية إقبالاً كبيراً من السكان على شراء المواد الغذائية الأساسية رغم الارتفاع الجنوبي في أسعارها، وذلك في إطار الاستعداد للدخول في الحظر.

وأشار المراسل إلى أن المحال التجارية قاب قوسين أو أدنى من استنفاذ المواد الأساسية والخضار وغيرها.

وفي السياق، أكد المراسل أن قوى الأمن الداخلي (الوحدات الشرطية) في مناطق سيطرة الحكومة السورية بمدينة الحسكة قامت ظهر الأحد بإجبار جميع المحال والأسواق العامة على الإغلاق الفوري باستثناء الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية تطبيقاً للقرار الحكومي الصادر يوم السبت ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا”.