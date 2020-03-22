حلب:خمسيني يتحر ش بزوجة ولده وشقيقة زوجته.. ويهددهن بعد القيام بضربهن

تناولت صفحات التواصل الاجتماعي خبر حول قيام رجل خمسيني بالاعتداء جن سياً على زوجتي ابنيه في حي السكري بحلب.

ولكن من خلال التدقيق تبين أنه بتاريخ 2020/2/12 ادعت المواطنة ( هـ – س ) في قسم شرطة السكري بمدينة حلب على والد زوجها ( م – ر – ا ) بإقدامه على التحر ش بها ومحاولة الاعتداء عليها وتهديدها بالافتراء عليها بالسرقة بحال قامت بتقديم أي شكوى ضده.

ومن خلال المتابعة تمكن قسم شرطة السكري من إلقاء القبض على المذكور وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على التحر ش بزوجة ابنه بقصد ممارسة الجنس معها وأنه قام بضربها وتهديدها في حال الادعاء عليه ، وبطلب أسبقياته تبين وجود سابقة تحر ش بشقيقة زوجته ، نظم الضبط اللازم بحقه وتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً .