مستشفيات نيويورك تصل إلى مرحلة الانهيار ومخزونها لا يكفي لأيام

أعلن السيناتور الجمهوري راند بول، في تغريدة على تويتر، إصابته بفيروس كورونا.

وذكر مكتب السيناتور الجمهوري أنّ نتيجة الاختبار لفيروس كورونا كانت إيجابية، وأنّ الأخير “بخير في الحجر الصحي، لايعاني من أعراض ،وتم إخضاعه للاختبار بسبب سفره الواسع “.

وقال إنّ بول سيعود إلى عمله في مجلس الشيوخ بعد انتهاء فترة الحجر الصحي ” وسيستمر في العمل من أجل مواطني ولاية كنتاكي في هذا الوقت العصيب”.

وأفاد مراسل الميادين بأنه في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة تفشي كورونا في نيويورك، شن عمدتها بيل دي بلازيو هجوماً حاداً على الرئيس دونالد ترامب متهماً حكومته بالتلكؤ في الإستعداد وبعدم المبادرة بالأمر بإنتاج أجهزة إنعاش ووسائل وقائية من العدوى كالأقنعة.

وقال دي بلازيو “الرئيس ينتمي إلى نيويورك. لكنه لا يكلف نفسه رفع إصبع لمساعدة مدينته وهو ما لا أفهمه”.

ودعا عمدة المدينة لنشر الحرس الوطني والإستعانة بقانون الدفاع إلى أقصى حدوده من أجل تأمين أجهزة التنفس الضرورية لإنقاذ حياة المصابين والذين يتوفون من دونها.

أيضاً، دعا إلى الإستعانة بممرضي القوات المسلحة وتشغيلهم في بؤر الإصابة بدلا من بقائهم في الثكنات.

ولفت الأخير إلى أنّ أسعار القفازات ارتفعت بنحو 800 بالمائة وسط تهافت المواطنين على شرائها بأي ثمن، مضيفاً أنّ الأطباء يعملون على تنظيفها بالمطهرات وإعادة إستخدامها بسبب فقدان البديل الجديد.

أما عدد الوفيات فقد قارب 200 من أصل 390 وفاة سجلت على مستوى الولايات المتحدة بأسرها، وفقاً لمراسلنا.

وفي وقت سابق، حذّر عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو من أنّ مخزون المعدات الضرورية لعمل المستشفيات لا يكفي سوى لبضعة أيام في ظل تفشي كورونا.

وأضاف “مستشفيات نيويورك وصلت إلى مرحلة انهيار ونحن على بعد أيام من رؤية نقص واسع في أجهزة التنفس”.

هذا وارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 38 ألف حالة، في حين تسجّل نيويورك فقط 4800 إصابة بكورونا.

وقالت جامعة جونز هوبكنز إنّ الولايات المتحدة سجلت أكثر من 100 وفاة في غضون 24 ساعة بفيروس كورونا.

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الأميركية أنه تم تسجيل حالة وفاة لأحد المتعاقدين مع وكالة التعاون الأمني الدفاعية التابعة للبنتاغون بسبب بفيروس كورونا أمس السبت .