للحصول على إنترنت سريع في المنزل.. إليك هذه الخطوات البسيطة

تعتبر شبكة “واي فاي” مهمّة جداً في المنزل، إذ أنها تقدم الإنترنت للحواسيب والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المستخدمة من قبل العديد من الأشخاص.

ومع هذا، فإنّ الإتصال بالإنترنت قد يصبح بطيئاً خصوصاً مع بقاء الناس في منازلهم بسبب تفشي فيروس “كورونا”، نظراً لقيام الكثيرين منهم بإتمام مهامهم العملية من هناك، في حين أن آخرين يقومون بتحميل الألعاب ومشاهدة الأفلام، وكل ذلك يزيد الضغط على شبكة.

كل ذلك يدفع بالبعض لزيادة سرعة الإنترنت من خلال التواصل مع الجهة التي تقدّمه، أو تغيير جهاز “واي فاي” نفسه. إلا أن هناك ميزة قد تمنعك من إتخاذ هذه الخطوات، إذ أنك لديك اتصال سريع بالإنترنت في منزلك من دون أن تعلم.. فكيف ذلك؟

وفي هذا الصدد، فقد كشف الخبراء أنّه “يمكن استخدام تردّد 5 غيغاهرتز بدلاً من تردّد 2.4 غيغاهرتز في حال كانت هناك مشاكل اتصال بالواي فاي، باعتبار أن التردّد الاول هو أسرع وأقل ازدحاماً”.

ويكمن الإختلاف بين الترددين في المدى، وعرض النطاق الترددي أي السرعة، إذ يوفر تردد 5 غيغاهرتز معدلات بيانات أسرع عبر مسافة أقصر، بينما يوفر تردد 2.4 تغطية لمسافات أبعد، ولكنه يعمل بسرعات أبطأ.

وفعلياً، فإنه كلما زاد تردّد الإشارة كلما كان مداها أقصر، ولذلك فإنّ إشارات التردد العالي لا يمكنها اختراق الاجسام الصلبة مثل الجدران والأرضيات. ولذلك، فإنّ مدى تردّد 2.4 هو أبعد من تردّد 5 غيغاهرتز.

وتدعم شبكة الواي فاي ذات التردد 2.4 غيغاهرتز ما يصل إلى 450 أو 600 ميغابت في الثانية، بينما ستدعم شبكة الواي فاي ذات التردد 5 غيغاهرتز ما يصل إلى 1300 ميغابت في الثانية.

كيفية الإنتقال إلى تردد 5 غيغاهرتز

1- انتقل إلى إعدادات جهاز التوجيه الخاص بك من خلال كتابة عنوان IP الخاص بشبكتك في شريط URL في متصفح الإنترنت، ثم اضغط على زر Enter.

2- ستنتقل إلى صفحة يُطلب منك فيها إدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور الخاصين بجهاز التوجيه، وإذا لم تكن على دراية بهما فيمكنك التواصل مع أحد مسؤولي خدمة عملاء مزود خدمة الإنترنت، للحصول عليهما.

3- بمجرد تسجيل الدخول إلى صفحة إعدادات جهاز التوجيه، اضغط على خيار (النطاق المزدوج) Dual Band.

4- يمكنك تحديد أحد الخيارات الثلاثة:

– (Concurrently with 2.4GHz and 5GHz (802.11a/b/g/n/ac

– (Only work in 2.4 (802.11b/g/n مما يتيح لك تشغيل تردد 2.4 غيغاهرز فقط

– (Only 5 GHz band (802.11ac مما يتيح تشغيل تردد 5 غيغاهرتز.