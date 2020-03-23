مفاجأة.. مسلسل تنبأ بفيروس كورونا منذ عامين! (فيديو)

مفاجأة.. مسلسل تنبأ بفيروس كورونا منذ عامين! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لجزء من الحلقة العاشرة للمسلسل الكوري الشهير “My Secret Terrius” الذي عرض عام 2018.

وظهرت في هذه الحلقة وتحديداً عند الدقيقة الثانية والخمسين طبيبة تتحدّث مع إحدى أبطال المسلسل حول وجود فيروس متحول من سلالة كورونا ونسبة وفاته بلغت 90% ويهاجم الجهاز التنفسي، حيث قالت: “يبدو فيروس كورونا متحول”.

والمسلسل الكوري تم إنتاجه في 27 أيلول عام 2018 وتدور أحداثه حول أم عزباء تدعى “Go Ae Rin”، التي تلعب دورها “Jung In Sun”، بعد أن فقدت زوجها بشكل غير متوقع، وجدت نفسها متورطة في حرب جواسيس.

وساهم هذا الفيديو بتعزيز فكرة المؤامرة وأن هذا الفايروس ليس بجديد ما طرح علامات إستفهام عدّة .