مشاهير عرب فخورون بأنهم مثليون…ستصدمون ببعض الأسماء

المثلية الجنسية في مجتمعنا عند الجنسين ماتزال مرفوضة بشكل كامل، وإنتشارها الواسع يطال عددا من المشاهير، منهم من يتحفظ عن الإفصاح عن هذا الأمر، في مقابل عدد آخر وجد في الأمر شيئاً طبيعياً وحقق من خلاله شهرة واسعة نذكر منهم:

​داليا فرغلي​ التي تعتبر نفسها “أكثر مثلية مكروهة في مصر” حيث أنه وبعد الإعلان الذي ظهرت فيه وهي تعلن مثليتها الجنسية في مصر وبعد مباركة والدها لها، أتت النتائج عكس ذلك وتعرّضت للكثير من الإنتقادات.

الممثلة المصرية الراحلة ​حنان الطويل​ التي اشتهرت بأدوارها الكوميدية وخصوصاً دور “مدام كوريا” حيث لاقت رواجاً كبيراً بين المتابعين والجمهور من دون النظر إلى ميولها الجنسية المثلية.

​الراقصة المغربية نور​ التي أجرت عملية تحول بعد مغارتها المغرب إلى أوروبا في عامها الـ18، لتعود وتواجه مشاكل كثيرة إستمرت لحوالى الـ10 سنوات، كان أهمها إعتراف الدولة بجنسها الجديد، وهي اليوم تحترف الرقص وناشطة نسوية.

​عمر الشريف​ الذي يحمل إسم جدّه الممثل المصري الراحل عمر الشريف، حيث إعترف بمثليته عام 2013، وهو الناطق الرسمي بإسم جمعية GLAAD التي تهدف إلى تحسين صورة المثليين في الاعلام، كما يشغل منصباً في منظمة حقوق الإنسان.

صانع الأفلام والكاتب والاستعراضي العراقي ​عمر قاضي​ هو فنان تمثيل يتنكر بأزياء نسائية كما أنه يظهر بكل جرأة وشجاعة ويطلق على نفسه إسم Glamrou ويقول أنه:” مسلم وفخور بذلك”.