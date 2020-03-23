استنفار حكومي على كل الجبهات لحماية السوق المحلية

استنفار حكومي على كل الجبهات لحماية السوق المحلية، وتأمين متطلباتها الأساسية، والحد من ارتفاع الأسعار للمواد الأساسية ذات الحاجة اليومية للمواطنين، ولاسيما لجهة المواد الغذائية واللحوم والبيض، حيث طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضرورة موافاتها بالإجراءات التي اتخذتها لضبط حركة الأسعار، وحركة انسياب السلع في الأسواق، ولاسيما لجهة أسعار اللحوم والبيض التي تعد من أساسيات الغذاء اليومي للمواطن، لذلك طلبت الرئاسة موافاتها بمقترحات الوزارة على مستوى السياسات الآيلة إلى ضمان استقرار سوق الإنتاج الحيواني المحلي، وتحقيق متطلبات العملية الإنتاجية، وضمان تلبية الاستهلاك المحلي من اللحوم والبيض.

وبهذا الخصوص فقد أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب في تصريح لـ«تشرين» أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات، وقدمت اقتراحات عدة من شأنها ضبط الأسعار المتعلقة بالإنتاج الحيواني، وأسعار منتجاته في مقدمتها: التشدد في منع تهريب المواشي إلى خارج القطر، والعمل على تخفيض الرسوم الجمركية وغيرها على استيراد العجول الحية، وتقديم الدعم اللازم لتربية الدواجن (لحم- بيض) وأمهات الدواجن، إضافة للعمل على إنشاء مداجن ومباقر من قبل مؤسسات القطاع العام، والتركيز على الإنتاج المحلي للمواد الداخلة في الخلطة العلفية، واستيراد المواد العلفية من قبل المؤسسة العامة للأعلاف وتوزيعها على المربين بأسعار مدروسة ومناسبة، وتكفي لاحتياجات المربين والإنتاج، وكل ذلك من أجل تأمين السوق المحلية وحاجة المستهلكين من الإنتاج المحلي بقصد الحماية من «كورونا» والحفاظ على سلامة الأسواق وصحة المستهلك. وأضاف شعيب أن إجراءات الوزارة لم تقف عند ذلك فقد أعقبتها وسبقتها إجراءات احترازية أخرى تقوم بتنفيذها مع الجهات التابعة لها في المحافظات للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد، وتفادياً لحالات التجمع والازدحام على المخابز فقد قامت مديريات التجارة الداخلية وفروع «السورية للمخابز» بمعظم المحافظات بتوزيع إنتاج الخبز عن طريق المعتمدين وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والبلديات والمخاتير ولجان الأحياء، وتم تطبيق ذلك في محافظة اللاذقية باعتماد أكثر من 2000 منفذ بيع عبر المعتمدين والأكشاك وصالات السورية للتجارة وفي طرطوس أيضاً بلغ عدد المعتمدين ضمن المدينة 500 معتمد ويتم إعداد قائمة معتمدي بقية المناطق وفي القنيطرة يتم توزيع كامل إنتاج المخابز الخاصة عبر المعتمدين والمحال التي تغطي القرى والوحدات الإدارية كما تم تطبيق توزيع الخبز عن طريق المعتمدين في محافظات حمص وحماه وحلب وبدأ اليوم توزيع الخبز عن طريق المعتمدين في عدد من مدن ومناطق وقرى وأحياء درعا ودير الزور والسويداء وستستكمل عمليات التوزيع لبقية القرى والمناطق والأحياء فيها حين الانتهاء من الإجراءات المتعلقة باللوائح الاسمية وتحديد الاحتياجات والكميات بشكل صحيح، كما تم أيضاً توزيع مادة الخبز عبر صالات السورية للتجارة في المحافظات، وكل ذلك يهدف إلى حماية المواطن من الوباء وعدم تشكيل حالات ازدحام على الأفران، وهناك إجراءات أخرى ستظهر لاحقاً في بعض القطاعات التموينية..

المصدر :تشرين