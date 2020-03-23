ارتفاع جديد بأسعار الفروج والبيض.. والسبب!!

أعلن مدير “المؤسسة العامة للدواجن” سراج خضر، عن ارتفاع سعر كيلو الفروج اليوم إلى ألفي ليرة سورية، وصحن البيض حتى 1,900 ليرة، مرجعاً السبب إلى شراء المواطنين ما يفوق حاجتهم، وتخزينها نتيجة تخوفهم من الوضع الحالي.

وفي حديثه مع إذاعة “شام أف أم”، أكد مدير مؤسسة الدواجن توفر المادة بشكل جيد، داعياً المواطنين إلى التوازن بالشراء، والحصول على كميات تكفي حاجتهم اليومية.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” اليوم، فقد بلغ سعر صحن بيض المائدة 1,900 ليرة سورية، وكيلو الفروج المذبوح والمنظف 2,000 ليرة، و1,400 للفروج الحي.

وتشهد أسعار البيض والفروج ارتفاعات متتالية منذ مطلع العام الجاري، بالتزامن مع قلة عرض المادتين في الأسواق، بسبب خسارة مربي الدواجن وتوقفهم عن الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف بنحو 40%.

وقبل أسابيع، أكد المستشار الفني لـ”اتحاد الغرف الزراعية السورية” عبد الرحمن قرنفلة، أن سعر الفروج سينخفض حتماً مع قدوم الصيف، لانخفاض تكاليف الإنتاج والتدفئة، وتراجع نسبة الأمراض التي تسبب نفوق الفروج، متوقعاً أن يكون الانخفاض 25%.

وأسعار الحليب والجبن أيضاً لم تهبط رغم وفرة المراعي بل ارتفعت، لأسباب عدة أبرزها ارتفاع أجور النقل والعلف، وخوف المواطنين من كورونا وقيامهم بتخزين الجبن، حسب كلام رئيس “الجمعية الحرفية لصناعة الألبان الأجبان” عبد الرحمن الصعيدي.

وبعد بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للوقاية من كورونا، عمل المواطنون على تخزين الخبز والمواد الغذائية وحتى المعقّمات والمنظفات، خشية فقدانها بحال وصول الفيروس إلى سورية، أو فرض حظر تجوّل.

وظهر فيروس كورونا “كوفيد-19” في الصين أول مرة منتصف كانون الأول 2019، ثم ما لبث أن تسارع انتشاره مطلع 2020 حتى وصل إلى أكثر من 180 دولة حول العالم، بينما سجلت سورية أمس الأحد أول إصابة بالفيروس.