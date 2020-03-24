الجيش اليوناني يفشل عملية تسلل اللاجئين إلى البلاد بطريقة بسيطة.. شاهد!

كشفت وسائل إعلام عن أساليب غير تقليدية استخدمها الجيش اليوناني في تصديه لمحاولات آلاف المهاجرين التسلل عبر حدود البلاد من تركيا، على خلفية تصعيد التوتر بين أنقرة وأثينا.

وأكدت صحيفة “تايمز” البريطانيةيوم الجمعة أن أثينا نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري مراوح هوائية ضخمة عند حدودها البرية مع تركيا، ردا على استخدام القوات التركية قنابل الدخان والغاز المسيل للدموع بهدف تغطية محاولات مئات المهاجرين لاجتياز معبر إفروس الحدودي للوصول إلى الأراضي اليونانية، وذلك قبل إعلان أنقرة مؤخرا عن إعادة إغلاق حدودها ضمن إطار جهود ردع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأوضحت الصحيفة أن القوات اليونانية بهذه المروحات أعادت الدخان وسحب الغاز إلى الجانب التركي من الحدود، بالإضافة إلى استخدامها خراطيم المياه في التصدي للمهاجرين.

وأعلنت أثينا، حسب “تايمز”، أن قواتها ومعداتها، بما فيها هذه المروحات، ستبقى عند الحدود، رغم قرار تركيا إعادة إغلاق حدودها.

وأكدت اليونان أنها خلال نحو ثلاثة أسابيع من التوتر والاشتباكات عند الحدود منعت أكثر من 42 ألف مهاجر من التسلل إلى أراضيها، واعتقلت أكثر من 200 منهم وحكم على معظمهم بالسجن لمدة أربع سنوات.

وجاء ذلك بعد إعلان أنقرة في فبراير الماضي أنها سوف لن تمنع طالبي اللجوء المتواجدين في أراضيها من العبور نحو أراضي الاتحاد الأوروبي، متهمة دول أوروبا بعدم الوفاء بالمسؤوليات المترتبة عليها بموجب اتفاق الهجرة المبرم عام 2016.

المصدر: تايمز