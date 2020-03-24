صدق أو لا تصدق.. مظاهرة ضد فيروس كورونا في مصر!

صدق أو لا تصدق.. مظاهرة ضد فيروس كورونا في مصر!

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على مشاركين في تظاهرات ضد فيروس كورونا، مساء أمس الاثنين، دعوا فيها لرفع البلاء عن البلاد.

وكانت قد تسببت تجمعات أهالي مدينة الإسكندرية، في غضب واسع في البلاد بعدما قاموا بأغرب تصرف ممكن لمواجهة فيروس كورونا.

وخرج عدد كبير من أهالي الإسكندرية إلى الشوارع من أجل “الدعاء لله أن يحفظ مصر من الفيروس اللعين”، في تصرف وصفه البعض اسوأ تصرف في العالم.

ونظم أهالي منطقة أبو قير مظاهرة كبرى في الشوارع للدعاء على فيروس كورونا، حيث تدخل الأمن المصري، وبدأ بتفريق المسيرة والقبض على بعض المشاركين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

المصدر: RT