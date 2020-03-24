الشهابي يناشد الصناعيين اتخاذ الاجراءات الاحترازية لحماية عمالهم من فيروس كورونا

طالب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي وتماشياً مع الاجراءات الحكومية للوقاية من فيروس الكورونا الصناعيين أخذ كل الاجراءات الاحترازية لحماية عمالهم و منشآتهم من المرض و بضرورة تزويد اماكن العمل و الانتاج بالمعقمات و المطهرات و الكمامات اللازمة و بكافة الارشادات الصحية المتعلقة بالمرض.

وناشد رئيس الاتحاد الصناعيين بتخفيض ما امكن القوة العاملة لديهم و تخفيض ساعات العمل و بتطبيق التباعد المطلوب بين العمال اثناء العمل و الاستراحة و النقل و بكل المعايير الصحية التي تضمن الوقاية من المرض و تمنع انتشاره داعيا الصناعيين الى التواصل الدائم مع مديريات الصحة في محافظاتهم من اجل تزويدهم بآخر المستجدات و الارشادات حول المرض و من اجل اعلام الجهات الطبية المختصة عند الاشتباه بأي حالة مرضية.

المصدر : الثورة