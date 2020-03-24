بتكوين ترتفع فوق مستويات 6 آلاف دولار

قفزت عملة “بتكوين” المشفرة 15.3% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى 6,732.1 دولار، بقيمة سوقية 123.09 مليار دولار، بالتزامن مع استمرار المخاوف في الأسواق حيال استمرار تفشي فيروس الكورونا عالمياً

وبحسب بيانات موقع “كوين ماركت كاب”، فإن القيمة السوقية لكافة العملات الافتراضية زادت إلى 187.24 مليار دولار مقارنة مع مستوى 163 مليار دولار المسجل قبل 24 ساعة مضت.

وشهدت أسواق الأسهم حول العالم تعافياً نسبياً يوم الثلاثاء، بعد خسائر حادة خلال الأيام القليلة الماضية بفعل فشل كافة خطوات التحفيز الحكومية وإجراءات البنوك المركزية الكبرى بدعم شهية المخاطرة.

وقفزت عملة “الإيثريوم” بنحو 14.5% مسجلةً 141.3 دولار، بقيمة سوقية تصل إلى 15.57 مليار دولار، وزادت عملة “الريبل” بنحو 7.9% إلى 0.1624 دولار بقيمة سوقية بلغت 7.12 مليار دولار، لتشغل العملتان المركزين الثاني والثالث ضمن قائمة أكبر 5 عملات من حيث القيمة السوقية.

وتشغل عملة “تيثر” المركز الرابع، وهي العملة التي تشهد استقراراً نسبياً بتحركاتها نظراً لربط قيمتها بالدولار الأميركي، وتراجعت بنسبة هامشية 0.07% مسجلةً دولاراً واحداً.

وتعد عملة “بتكوين” أشهر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، وتشكل حصة 66% من إجمالي قيمة العملات المشفرة حول العالم.

وشهد السوق الرقمي مؤخراً، حالة من التقلبات الحادة مع تفاقم الموقف بشأن تسارع انتشار فيروس “كورونا”، الذي يحتل 168 دولة حول العالم الآن بأكثر من 383 ألف إصابة ووفاة أكثر من 16 ألف شخص آخرين.