ما الذي يفعله بوتين في مشفى لمكافحة فيروس كورونا بروسيا؟ شاهد!

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ما الذي يفعله بوتين في مشفى لمكافحة فيروس كورونا بروسيا؟ شاهد!

زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مستشفى بلدة كوموناركا في موسكو الخاصة باستقبال ومعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث تفقد سير الأنشطة وأشاد بعمل الأطباء.

وتفقد بوتين خلال زيارته إلى المستشفى حالة الأوضاع فيها وهو يرتدي ملابس للوقاية الصحية، وتحدث مع الأطباء هناك حول سير عملهم.

وقال بوتين، خلال اجتماع عقده مع إدارة المستشفى: “رأيت الأطباء خلال عملهم، كلهم على مواقعهم القتالية. إنهم جميعا يعملون مثل الساعة، بشكل جيد ومنسق”.

وأضاف بوتين: “أشعر أن هؤلاء الأشخاص يعلمون ماذا الذي يجب أن يفعلوه وكيف عليهم القيام بذلك. وهم يحظون بكل الإمكانيات الضرورية، ويستخدمون بشكل فعال التقنيات والمعدات والوسائل المتوفرة لديهم”.

كما أشاد الرئيس الروسي بالمستوى العالي لمراعة المرضى في هذه المستشفى، وقال: “الأشخاص المتعافون يبدؤون حياة أخرى على الإطلاق، وهذا الأمر يحدث بفضلكم بدرجة كبيرة. أنا أعرف ذلك من خبرتي، هذا الأمر يتطلب قدرة على تنظيم العمل، وأنتم تمكنتم من القيام بذلك. وهذا مثال جيد لكيفية تنظيم العمل المماثل”.

من جانبه، وصف كبير الأطباء في مستشفى كوموناركا، دينبيس بروتسينكو، هذه المؤسسة بـ”الفضائية”، في إشارة إلى المستوى العالي للأطباء والمعدات التقنية، معتبرا أنها أفضل بكثير من مثيلاتها في أوروبا.

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وكالات – بوتين في مشفى